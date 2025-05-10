白宮：不會單方面降對華關稅　美媒：公安部長將出席中美貿易談判

在中美官員5月10日在瑞士進行貿易談判前夕，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交平台撰文表示，指對中國徵收80%關稅「看來合適」（seems right）。白宮新聞秘書其後澄清特朗普只是提議一個數字，特朗普不會單方面調低對中國的關稅，美方需要看見中方作出讓步。有美國媒體同日報道，中國公安部長王小洪將出席在瑞士舉行的貿易談判，突顯芬太尼問題對中美關係的重要性，或有助雙方的關稅談判。



據路透社報道，當被問及特朗普如何得出80%關稅這個數字時，白宮發言人萊維特 (Karoline Leavitt) 表示：「這是總統拋出的一個數字，我們將注視本週末會發生甚麼。」

萊維特強調，特朗普不會單方面降低對中國的關稅，「我們也需要看到他們（中方）作出讓步」。

2025年5月9日，美國華盛頓，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）向媒體發表講話。（Reuters）

據報道，中國副總理何立峰10日將與美國財長貝森特（Scott Bessent）及貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在瑞士進行貿易談判。

《華爾街日報》同日引述知情人士報道，公安部長王小洪亦將參與會談。《華爾街日報》5月2日曾報道，公安部長王小洪近日與特朗普的團隊接觸，嘗試瞭解對方期望中方在處理製造芬太尼所用的化學成份問題上採取甚麼措施。

報道引述華盛頓智庫史汀生中心（Stimson Center）中國計劃主任Sun Yun表示：「公安部長王小洪與會代表一件事，芬太尼問題不僅擺在談判桌上，而且是現階段美中貿易談判中的一個關鍵議題。」

特朗普今年初上任後，指責中國未有盡力制止生產芬太尼的原料流入美國，向中國頒布20%的芬太尼關稅。