貿易戰｜中加貨運急增50%　美物流公司CEO：用保稅倉可推遲交關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月初向全球貿易夥伴發動貿易戰，其中向中國開徵145%的「對等關稅」，對物流業的影響已逐漸浮現。有美國媒體報道，有不少美國企業嘗試利用保稅倉庫（bonded warehouse），推遲支付貨物入境美國時需繳交的高額關稅。這些企業可以將進口的商品先存放在美國境內、或是在加拿大及墨西哥的保稅倉庫。這些商品可以在倉庫中存放最多五年，而企業僅需在提取商品時，按照貨物的來源地，支付當時的關稅稅率。報道指這是一種賭博，賭的是在短中期內，對中國的高關稅稅率將會下降。



美國媒體5月6日報道，保稅倉近月成為許多美國企業查詢的項目，因為只要他們將從外國進口的商品先行存放在這些受海關監管的倉庫中，產品進入美國時就暫時無需繳交任何關稅。

企業可以將商品存放在這些倉庫中長達五年而無需繳納關稅，惟他們需要繳付倉儲費，企業只有在將貨物從倉庫提取時才需支付當時的關稅稅率。

報道指，這是對關稅稅率（尤其是對中國的高關稅）將在短中期內下調的押注。

美國一間提供租賃保稅倉公司的負責人Jennifer Hartry受訪時表示，她收到的95%的詢價都是針對來自中國的貨物。

Jennifer Hartry指，她位於洛杉磯港的家族企業近年生意淡薄，但自從特朗普出台一系列激進的新關稅以來，生意就蒸蒸日上。

保稅倉儲存的貨物的貨值並沒有任何限制，唯一的限制是企業在其租用的空間內可以容納多少貨物。

Jennifer Hartry分享指，她的租戶的物品價值從37,000美元到50萬美元（約29至389萬港元）不等。這些貨物包括鋰電池、金屬棒以及電視和跑步機等電子產品。

與此同時，美國物流平台Flexport報告指，僅在4月中旬一周內，從中國運往加拿大的貨運量就急升50%。清關代理與行業人士指，快消品、化工與汽車供應鏈企業正加速將庫存先轉運至加拿大。

Flexport行政總裁Ryan Petersen解釋美國企業如何利用保稅倉策略，暫時推遲支付關稅：

Flexport行政總裁Ryan Petersen表示，這些企業的策略是先將商品存放在加拿大或墨西哥的保稅倉，因為保稅倉允許進口商品在未繳稅的情況下暫存，企業期望在特朗普政府降低對中國的145%關稅後，再將商品從加拿大或墨西哥的保稅倉運往美國。