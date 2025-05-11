加州州長拍片警告：特朗普關稅恐令美國失落最大經濟體地位｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向全球發動的貿易戰正酣之際，其對中國開徵的145%關稅影響已逐漸浮現。加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）近日拍了一段30秒的廣告，向美國民眾發出警告，特朗普的關稅政策將導致港口業務萎縮，零售商貨架清空，甚至讓美國失落貴為世界最大經濟體的地位。該廣告將於本週末在有大量特朗普支持者觀看的霍士新聞台（Fox News）播出。



加州州長紐瑟姆拍片警告，特朗普的高關稅將讓美國失落世界最大經濟體地位：

紐瑟姆在影片開首，表揚加州已超越日本，一躍成為世界第四大經濟體。他認為，加州的成功有賴於其創新、製造業和農業。加州的強大離不開一直致力減少貿易壁壘，以及不斷為美國的消費者帶來裨益。

然而，特朗普總統的關稅政策讓上述的一切都陷入危機。高關稅導致生活必需品無法運抵加州的碼頭。

紐瑟姆警告，現在缺貨的是學校的書包，數月之後就會是聖誕節的玩具。這些關稅懲罰美國的家庭，更嚴重威脅美國作為世界最大經濟體的地位。