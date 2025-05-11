韓國總統選舉｜韓悳洙「空降」執政黨候選人失敗　承諾力撐金文洙

韓國6月3日舉行總統大選，執政國民力量黨一度出現「換人」爭議，最終全體黨員投票否決更換總統候選人的動議，恢復由贏得黨內初選的金文洙出選，而原本代替金文洙的無黨籍候選人、前總理韓悳洙5月11日表明接受結果，並承諾支持對方贏得總統寶座。



路透社及韓聯社11日報道，韓悳洙透過發言人表示，他會誠心接受國民力量黨的決定，同時表明會全力支持金文洙在今場選戰中獲勝。兩人同日亦在首爾會面。

金文洙早前與韓悳洙就候選人合併進行工作層級磋商失敗後，國民力量黨10日決定取消金文洙的黨內總統候選人資格，改為讓韓悳洙參選。不過經全體黨員投票後，決定恢復金文洙出選的決定，而他亦在11日（周日）截止登記參選限期前，向選委會正式登記成為候選人。

2025年5月8日，韓國首爾，執政國民力量黨總統候選人金文洙（右）與前總理韓悳洙（左）就合併候選人工作進行磋商時握手。（Reuters）

金文洙向選委會正式登記後發表講話，形容今次選舉將選出帶領國家克服危機的總統，以及為民眾實現幸福，因此非常重要。他表示自己有信心可以當選，並盡全力令國家再次強大。

除了金文洙，在野黨自由民主黨的候選人李在明亦已登記參選，而他亦被視為下屆總統大熱。

2025年5月8日，韓國首爾，執政國民力量黨總統候選人金文洙在辯論會上發言。（Reuters）

路透社引述韓國8日（周四）發布的民調指，李在明的支持度大幅領先。假如他的對手是金文洙，李在明的支持度是43%，金文洙僅29%。韓悳洙參選的話，李在明的支持率為44%，韓悳洙則為34%。