據報法國與多國商派兵進駐烏克蘭　馬克龍：正在協調將持續推進

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）5月9日在由波蘭開往烏克蘭基輔的專列上與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）、德國新任總理默茨（Friedrich Merz）舉行非正式會晤，之後再與另行抵烏的波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）進行四方會談。馬克龍席間與法媒《巴黎人報》（Le Parisien）對談，指法國正在與歐洲盟友磋商向烏克蘭派遣部隊的可能性，以協助基輔對抗莫斯科。



《巴黎人報》報道，自美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）斡旋俄烏達成停火協議後，雙方仍有交戰，歐洲隨即加大對主導入侵烏克蘭的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）施壓，迫使他來到談判桌遵守停火協議。

2025年5月10日，圖為馬克龍、施紀賢、默茨、澤連斯基、圖斯克在烏克蘭基輔的總統官邸馬林斯基宮內散步。（Reuters）

報道引述馬克龍說：「我們正致力於夥伴國家的軍事部署和戰略影響力，英國、法國及烏克蘭的參謀首長已多次交換意見，並與所有夥伴國家協調這項工作，這一切正日益清晰並取得進展」，早在一年前就提議派兵的他還強調駐軍計劃至今「仍然是正確的」，「關鍵是在烏克蘭駐軍。」

馬克龍今次所談及的派兵進駐烏克蘭，源於他3月與施紀賢、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）共同會晤時提出的「志願者聯盟」（coalition of willing），旨在讓志願維護烏克蘭和平的國家派兵進駐基輔。