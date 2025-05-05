特朗普指俄烏存巨大仇恨　美國或難斡旋停戰｜有片

揚言上台後在24小時內結局俄烏戰爭的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月4日表示，美國或無法促成雙方停戰，因受3年戰火荼毒「兩國間充斥巨大仇恨」，不過他補充自己扔對雙方達成和平協議抱有希望，指自己近幾天與旗下團隊有進行「非常好的討論」。



綜合外媒報道，特朗普在4日播出的全國廣播公司（NBC）的專訪中談及俄烏戰爭，他稱曠日良久的戰爭令兩國敵對，形容人們之間存在巨大仇恨，強調自己與專訪記者正「談論這兩個人之間的巨大仇恨，還包括士兵與指揮官之間的仇恨」，他提到的這兩個人，被指是烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）。

即將在本月出訪沙特阿拉伯的特朗普證實自己目前並無計劃與普京會面，補充華府不會無期限投入精力去斡旋兩國以達成和平。

圖為一檔在2025年5月4日播出的NBC專訪，特朗普表示俄烏因戰爭荼毒存在巨大仇恨。（截圖自X@JohnMcCloy）

在他受訪之際，普京日前在一則由俄羅斯官方電視台製作的影片中表示，莫斯科有實力與手段讓衝突「合理的解決」，並「沒有必要使用（核）武器。」