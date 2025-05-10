路透社：美歐正制定俄烏停火30日提案　倘俄方拒絕將面臨新制裁

路透社5月9日報道，美國及歐洲盟友正制定一份俄烏停火30日的提案，如提案遭俄羅斯拒絕，他們將會對俄方實施新制裁。



報道引述匿名法國外交消息人士稱，美國與歐洲盟友尚未完全確定最終定案，但他們認為雙方已快進入達成共識的階段。

消息人士稱，各方仍在討論是否宣布單方面停火，抑或給予俄方短暫的回應時間。倘俄羅斯拒絕提案，美歐將聯合對俄羅斯實施新的制裁。

這張設計圖片於2024年2月3日在比利時布魯塞爾拍攝，圖中可以看到一部手機上顯示着歐盟旗幟，背景則可看到烏克蘭國旗。（Getty）

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）同日表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與澤連斯基8日進行的通話富有成效，前者期望俄烏雙方下週同意停火30日的提案。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則強調，俄方支持為期30日的停火，但如果圍繞停火概念的大量細微差別得不到答覆，就很難詳細討論停火計劃。

2025年2月28日，美國華盛頓，特朗普在會晤時與澤連斯基爆發爭吵，雙方不歡而散，未能簽署美烏礦場協議，圖為被取消的聯合記者會大廳中擺放的的美國與烏克蘭國旗。（Reuters）

另外，烏克蘭將於10日舉行「志願者聯盟」（coalition of willing）領導人會議，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）9日稍早表示，將參加會議。