路透社：美歐正制定俄烏停火30日提案 倘俄方拒絕將面臨新制裁
撰文：劉耀洋
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路透社5月9日報道，美國及歐洲盟友正制定一份俄烏停火30日的提案，如提案遭俄羅斯拒絕，他們將會對俄方實施新制裁。
報道引述匿名法國外交消息人士稱，美國與歐洲盟友尚未完全確定最終定案，但他們認為雙方已快進入達成共識的階段。
消息人士稱，各方仍在討論是否宣布單方面停火，抑或給予俄方短暫的回應時間。倘俄羅斯拒絕提案，美歐將聯合對俄羅斯實施新的制裁。
白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）同日表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與澤連斯基8日進行的通話富有成效，前者期望俄烏雙方下週同意停火30日的提案。
克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則強調，俄方支持為期30日的停火，但如果圍繞停火概念的大量細微差別得不到答覆，就很難詳細討論停火計劃。
另外，烏克蘭將於10日舉行「志願者聯盟」（coalition of willing）領導人會議，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）9日稍早表示，將參加會議。
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