英國擬壓低移民數字　預告收緊工作簽證政策　周一公布白皮書

英國工黨政府5月11日表明會展開大幅度改革，以壓低移民數字，預告會把工作簽證的技能門檻恢復至學位水平（degree level），以減少低技能工人湧入英國。英政府12日將發布白皮書。



圖為2024年7月5日英國舉行大選當天，國會大樓所在的西敏宮上有一面英國國旗隨風飄揚。（Reuters）

英國內政部發布的聲明稱，政府將大幅度改革「失敗」的移民制度，以讓制度變得受控、受管理和公平。聲明指，新措施意味工作簽證的技能門檻會恢復至學位水平（即RQF6類），以扭轉2021年至2024年期間簽發低技能簽證（lower-skilled visas）比例增加的制度。

據《衛報》報道，在方案下，想從事低於RQF6類水平工作者，只能在「有確鑿證據表明存在對產業戰略至關重要的人才短缺」的情況下，才會獲允許留英一段有限時間。而且招聘海外員工的僱主必須致力增加國內招聘和技能培訓。

2025年5月2日，英國倫敦，圖為施紀賢在參觀軍工公司時發表講話。（Reuters）

路透社指，在英國2020年正式脫歐後，當時的保守黨政府降低有關簽證門檻，以讓瑜伽老師、遛狗者（dog walkers）、唱片騎師（DJ）等類別的工人有資格獲得技術工人簽證。

英國右翼、反移民的改革黨（Reform UK）在5月較早前的地方選舉中獲勝，此令英國首相、領導執政工黨的施紀賢（Keir Starmer）面臨着削減移民人數的壓力。