英國被迫交「保護費」？　特朗普2.0第一個貿易協議的六個啟示

5月8日，特朗普（Donald Trump）宣布達成他上任後開打全球關稅戰以來的第一個貿易協議。排頭位的是跟美國有傳統特殊盟友關係的英國。特朗普前一天已經預告他將會公布同英國之間的貿易協議，但到了8日他還是要搞氣氛，在英國首相施紀賢（Keir Starmer）晚上正在觀看阿仙奴對巴黎聖日耳門的球賽中間給他打電話，製造出兩國領袖最後一刻「一對一」談成協議的印象。

雖然特朗普和施紀賢都以「歷史性」去形容這份英美貿易協議，但其實這份協議不只沒有歷史性，它算不得算上是一個傳統意義的貿易協議也是個問題。從目前已有的資訊來看，這份所謂協議，很可能連雙方簽署的文本也沒有，只得英美兩官的官宣。

觀乎協議內容，這也是一份無足輕重的協議。

5月8日，特朗普在商務部長盧特尼克、副總統萬斯等人陪同下宣布同英國達成貿易協議。（Reuters）

最容易達成的「貿易協議」

首先，根據美國官方的總計數字，美國對於英國的商品和服務貿易有大約140億的出超－－不過根據英國政府的數字，英國卻對美國有超過800億美元的出超，主要差別似乎在於服務出口數字的統計方法－－因此，在特朗普4月2日宣布「解放日」關稅之時，英國只需要面對最低的全球10％關稅，並沒有10％以上的額外附加「對等關稅」。

如果特朗普關稅戰的目標是要減少貿易逆差又或者吸引產業回流的話，英國可以說從來也不是他的針對對象。跟英國達成此刻的協議，可算是特朗普貿易談判團隊最簡單的一個任務。

這份協議的主要內容，針對的並不是特朗普的「對等關稅」，而是其對全球徵收的商品類別關稅，包括針對汽車的25％和鋼鋁的25％。

2025年2月27日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室會見訪美的施紀賢。（Reuters）

小修小補 對英關稅依然增加了數倍

在汽車方面，美國給英國每年10萬架的配額，在配額以內的不需面對額外25％的汽車關稅（實際稅率為27.5%），只需要面對10％的基本關稅。去年英國對美國的汽車出口量大約只有10.2萬架，這可算是將英國免除在美國的全球汽車關稅之外。

在鋼鋁方面，美國將把英國免除在其商品種類關稅之外，勞斯萊斯的噴射引擎及其零部件也獲得豁免。白宮的文件聲言「這項協議創建了一個新的鋼鐵和鋁貿易聯盟」。問題是，英國對出的鋼鐵出口大約稍多於美國總進口額的1％，而英國的鋼鐵出口也只有不足10％輸往美國。這種豁免可算是微不足道。

作為回報，根據美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）的說法，英國承諾將會向波音購買總值100億美元的飛機。而且，英方將去除針對美國牛肉進口的20％關稅，實施1.3萬公噸的免關稅配額（美國亦對英國牛肉實施同等待遇），並對美國的乙醇進口提供14億公升的免稅配額－－根據白宮的說法，這相當於7億美元的乙醇出口和2.5億的農產品出口。

特朗普將英美貿易協議形容為「完整而全面的」（full and comprehesive）。（Truth Social截圖）

不過，英國並沒有放鬆其食品標準管制，美國流行的氯洗雞肉、激素牛肉依然被禁（按：得到無激素認證的美國牛肉只佔其全國產量的不足0.3%，因此就算英國減掉了關稅，美國出口牛肉到英國的能力依然有限）。

而且，英國也沒有取消針對跨國科技企業的數碼服務稅（稅率為來自英國收入的2％），亦沒有說要向美國開放英國的醫療市場。

換言之，脫歐以來英美貿易談判中的重大爭議議題這次全都沒有被碰觸到。

唯二可以作為「未來展望」的，就是英美承諾會繼續推進它們之間的數碼貨易談判，而且在特朗普政府未來預計將向藥品實施的「232條關稅」中，英國將獲得優惠待遇。

這份協議看起來是特朗普對英國減了一些稅，雖然規模不大，但也是正面發展。然而，事實上，這份協議依然對大部份的英國商品保留了10％的基本關稅，相較之下，特朗普上台之前美國對英國的有效關稅稅率只得稍高於1％。

在橢圓形辦公室聲言英國是美國最好盟友的特朗普，即使已經達成了這份所謂的「貿易協議」，其實依然正在向英國打關稅戰。

2025年5月8日，美國華盛頓白宮，美國總統特朗普（Donald Trump）在橢圓形辦公室宣布與英國達成貿易協議後與英國駐美國大使文德森（Peter Mandelson）握手。（Reuters）

特朗普將這一份貿易協議公開宣傳為他的「解放日」之後的第一份貿易協議，聲言其他協議陸續有來。從這一份英美貿易協議當中，我們可以看到至少六個特點。

第一是特朗普需要的不是實際上的大贏，而是可以包裝成大贏的小勝。對於英國，特朗普當然希望能夠以關稅施壓迫使英國撤銷數碼服務稅、開放醫療市場又或者放寬食品標準等等，但在英國堅決不從之下，特朗普也願意接受像降低農產品進口關稅之類的小讓步，甚至願意大張旗鼓誇宣傳這份貿易協議的重要性。

第二是特朗普需要的不只是贏，而是要在短時間內贏。目前，特朗普的全球「對等關稅」90日豁免到7月8日就到期，由於市場預期可高達50％的「對等關稅」（除中國之外）最終不會落實，他必需盡快找到不繼續實施此等關稅的下台階，因此正同18個主要貿易夥伴急速推進貿易談判－－英國就是最容易給他下台階的一個對象。

其他國家看到特朗普要的只是能夠迅速達成的小勝，並不需要他們作出太大讓步，也許將會更加積極的跟特朗普政府達成類似的小協議。

2025年5月8日，美國華盛頓特區白宮，美國總統特朗普（Donald Trump）在橢圓形辦公室宣布與英國達成貿易協議時回答記者提問。（Reuters）

第三是特朗普政府的不認真和不專業。所謂的英美貿易協議似乎並未有正式的文本，其最詳細的內容描述就只有英國政府公布的5頁普通條款文件。同時，英美給予對方的特殊待遇也有可能違反世界貿易組織的「最惠國待遇」標準（即國家需要向其他國家提供一視同仁的貿易待遇）－－這個標準有豁免，但只適用於國與國之間涵蓋絕大部份商品的貿易協議。

而且，如果最容易達成的英美貿易協議是要用來給予其他國家作參考的話，其參考價值也非常低。加拿大、墨西哥、中國、歐盟、日本、韓國、越南等國家或地區與美國的貿易關係跟英美之間的有根本性的差異，並不能簡單透過汽車、鋼鋁、農產品幾個產業的退讓而達成協議。

第四是特朗普的關稅戰背後並沒有什麼「大戰略」。在特朗普將對華「對等關稅」加至145％又同時豁免其他國家的「對等關稅」之後，一時之間，不少分析都認為特朗普正想利用關稅誘使其他國家接受孤立中國的貿易條件，全球關稅戰其實只是對華貿易戰的幌子。不少報道都指出財長貝森特（Scott Bessent）有「圍堵中國」的計劃。而這可算是對於特朗普關稅戰唯一說得過去的解讀。

2025年5月6日，美國華盛頓，圖為貝森特在國會出席聽證會式發表講話。（Reuters）

但這份英美貿易協議，卻完全沒有任何從產業層面或供應鏈層面來企圖孤立中國的內容，甚至沒有雙方有關這個方向的未來談判的任何承諾。由此可見，特朗普的關稅戰其實並沒有任何針對中國的大戰略－－也就是說，沒有任何戰略。

第五是特朗普確實是關稅的信徒。雖然他正在努力尋求對大部份國家撤回「對等關稅」的下台階，但英美貿易協議卻依然保留了10％的基本關稅。特朗普上台之前，美國的有效平均關稅稅率只得大約2.4%，這個針對全球所有國家的關稅已經是原來關稅的四倍。如果對於跟美國幾乎沒有貿易赤字的英國也要保留這10％，其他國家的豈有不保留之理？

對特朗普而言，其他國家可以用特定貿易範疇的讓步來換取特朗普收回其他種類的關稅（例如針對汽車、鋼鋁的等等），以及在10％基本關稅之上的「對等關稅」，但數倍增加美國對外關稅卻是他貿易政策的不可動搖的根本。

第六是特朗普完全是用零和遊戲的角度來看待貿易。在宣布英美貿易協議的當天，特朗普就在Truth Social上面分享了他認為這份協議的最大成果（同一張圖也在白宮展示）：一是打開了可高達50億美元的出口市場，二是增加了60億美元的「外來收入」（按：雖然關稅是由美國進口商支付的），三是把英國的對美關稅由5.1%減至1.8%（按：這似乎是「另類」資訊，英國原本對美國經權重計算後的有效關稅稅率不足1％），四是美國的對英關稅由3.4%升至10％。

在宣布英美貿易協議的當天，特朗普就在Truth Social上面分享了他認為這份英美貿易協議的最大成果。（Truth Social）

特朗普的邏輯非常簡單：我加了你關稅，你卻被迫對我減關稅，贏的豈不是我？問題是，貿易是對交易雙方都有利的活動，關稅只會增加交易成本、減低經濟效率，對大家也沒有好處，是雙輸之局。

但為何施紀賢願意接受這樣的一個英美貿易協議？

貿易協議的非經濟因素

首先，施紀賢早就選擇了「不報復」的路線，跟中國、歐盟、加拿大的做法都不一樣。這份協議涵蓋範圍雖小，卻確實稍微減低了一些美國對英關稅（其平均關稅稅率大約由13％降至11％），可算是有勝於無。

更重要的是，這份貿易協議的「非經濟因素」比經濟因素更為重要。在特朗普上任以來，施紀賢扭盡六壬希望拉住特朗普繼續援助烏克蘭。目前特朗普開始批評起普京來，而美國國會議員也正在推動針對俄羅斯的次級制裁，施紀賢當然是想保住他跟特朗普的友好關係。

2025年4月26日，梵蒂岡舉行天主教教宗方濟各葬禮。圖為美國總統特朗普、烏克蘭總統澤連斯基、法國總統馬克龍和英國首相施紀賢在梵蒂岡聖伯多祿大殿出席會議。（烏克蘭總統新聞處/ Reuters）

而特朗普的總統經濟顧問委員會主席Stephen Miran在去年11月發表的文章也講得很清楚：美國的安全保護傘是跟關稅政策掛鈎的，受美國保護的國家就應該被動地接受較高的關稅作為代價。這聽起來很像是「保護費」，而事實上這也確實是保護費。

對於特朗普政府的難題是，美國的一些主要貿易夥伴並沒有「保護費」的考慮。本周末即將在瑞士同美國展開會談的中國當然沒有。而大多數國家都屬於北約的歐盟，在德國新政府上台後，也力求歐盟在防務層面上走向獨立，很可能不會因為烏克蘭問題而向美國低頭。這一張牌對英國可能有效，對其他國家則效用成疑。