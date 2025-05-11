中美對談關稅似2018年貿易戰重演？　專家：分歧嚴重短期難解

中國國務院副總理何立峰與美國財長貝森特（Scott Bessent）5月10日在瑞士日內瓦召開中美貿易談判，今次是兩國自特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮後引起關稅風波以來首次接觸對談。英國廣播公司（BBC）就分析，兩國短期內難以達成實質性的貿易協議，首輪磋商或意在互相「試探底線」，而倘若雙方進展順利，才將會未將來的會談制定議程。



中國在美國宣布「對等關稅」後實行反制，最終演變成美國對華加徵145%關稅、暫停90日並降低除中國外其他國家關稅10%或以上，中美在此期間互不讓步且對外宣稱未主動接觸對方。

2025年5月9日，瑞士日內瓦，美國財長貝森特（Scott Bessent，左）和美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer，右）出席美國與瑞士的雙邊會談。（Reuters）

為何現在進行談判？ 或展現北京領導力奪談判「制高點」

報道引述新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院高級訪問學者、前美方貿易談判代表奧爾森（Stephen Olson）分析，指雙方不希望被視為率先退讓的一方，而現時開始對談，是因為「雙方均判斷現時推進對話，不會被解讀為向對方屈服」。

報道分析，日內瓦會談的時間節點對北京關鍵，時間正值中國國家主席習近平訪問俄羅斯出席二戰紀念活動，連同與會的多國領導人向特朗普政府釋放信號，即中國不僅擁有其他貿易選擇，也將展現自己是另一種全球領袖。

儘管兩國誓言對抗，但關稅將損害兩國利益，實際上，中國的出口同樣面臨關稅衝擊導致出口數據下降，而關稅的不確定性也讓美國經濟三年來收場出現萎縮。

當然，今次談判也正值中國「五一假期」結束，北京認為現在處於最佳時機。新加坡國立大學東亞研究所長郝福滿（Bert Hofman）表示，關稅對經濟的影響讓北京變得務實，轉向談判。

報道指，中美兩國在談判臨近時，稍微緩解對抗氣氛，北京宣稱會談應華盛頓要求才舉行，華府則稱北京因經濟面臨重壓更急於談判。而白宮則對此前中美領導人「誰先致電尋求接觸」一事避而不談。

2025年5月9日，瑞士日內瓦，圖為何立峰與瑞士經濟部長等高官舉行會晤。（Reuters）

料持續數月 議程與2018年中美貿易戰相似

不過郝福滿並不看好今次談判能在短時間內立即影響兩國，因雙方在會談上以接觸為主，好似在交換立場。中美首日會談歷經8小時結束，截至目前雙方未發表聲明，尚不清楚兩國有達成何貿易協定。

報道引述特朗普首個任期對華採取的貿易戰，指今次雙方接觸情況就像當時一樣，當時中美貿易衝突數月後達成首階段協議，預計交涉會長達數月，奧爾森認同這點，強調今次可能出現「加強版首階段協議」，例如涉及非法芬太尼販運、中俄關係等。