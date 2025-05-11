特朗普關稅｜Costco 5類食品恐價格飆漲衝擊民生　外媒列囤貨清單

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於四月初宣布對多國商品徵收高額關稅，旨在強化美國於全球經濟的地位，各國排隊跟美國談判之際，特朗普昨（10）日表示，基本上將維持至少10％的基準關稅。



就有外媒分析，Costco五大食品恐面臨明顯漲價，美國民眾需要囤貨的，或許是以下五項Costco的食品雜貨。

特朗普關稅政策衝擊民生 Costco恐大幅漲價5商品 外媒列囤貨清單（01製圖）

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第一項漲價食品「穀物」，《Yahoo News》報道，美國許多食品仰賴進口，消費者日常採購的米、意大利麵、肉類等，常來自墨西哥、加拿大與澳洲等地，隨著關稅上路，像是Kirkland Signature泰國香米與意大利進口Garofalo有機意大利麵都將調漲，前者因36％關稅預計每袋增加6至7美元（折合約46.7港元至54.5港元），後者也將在未來數月內調升。

「咖啡」市場同樣受到波及，巴西、越南與哥倫比亞三國合計生產全球62％咖啡豆，未來將分別面臨10％至46％不等關稅。Costco販售的Kirkland Signature Dark Roast Colombian Coffee價格勢必上漲，許多家庭已開始存貨，降低日後購買壓力。

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「葡萄酒」與「芝士」也是漲價重點，歐盟產品將被課徵20％關稅，影響商品如人氣葡萄酒「Kirkland Signature香檳」及「Valminor Albariño Rias Baixas」等，部分硬質芝士因為可以長期保存，成為消費者搶購的商品。

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「食用油」部分，墨西哥與新西蘭進口牛油果油油分別課徵25％及10％關稅，意大利、西班牙及希臘橄欖油則面臨10％關稅。以Costco意大利製特級初榨橄欖油為例，建議有需求者提前補貨。另外，美國產商品如「Kirkland Signature California Extra Virgin Olive Oil」雖不受關稅影響，但供應量仍可能受波及，消費者需密切留意市場變化。

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