貿易戰｜加州兩大港口來自中國貨船歸零　官員：新冠疫情以來首次

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月對從中國進口的大多數商品開徵145%的高額關稅後，駛往美國港口的貨船近日開始斷崖式急跌。有美國媒體報道，從中國前往美國加州兩大港口的貨船，5月9日（周五）上午竟然罕見地連一艘都沒有，是新冠疫情以來的首次。



美國媒體引述加州港口高層報道，從中國開往聖佩德羅灣綜合港口（San Pedro Bay Complex）的貨船6日前仍有41艘，惟來到9日（周五）上午過了近半日，數量卻是零艘。聖佩德羅灣綜合港口覆蓋加州量大港口，洛杉磯港（Port of Los Angeles）和長灘港（Port of Long Beach）。

在貿易戰陰霾之下，來自中國的貨船數字急跌，讓港口高層憂心忡忡。長灘港行政總裁Mario Cordero表示：「現時的情況值得警惕；我們現在看到的貨船取消數量和抵達貨船的減少數字都已超過了疫情肆虐時的水平」。

2025年2月4日，美國加州，圖為來自中國的船隻停泊在洛杉磯港口。（Reuters）

據報道，美國前幾位最繁忙港口的貨運量近日都出現急跌：長灘港的貨運量比平時減少35至40%，洛杉磯港本周貨運量銳減31%，紐約和新澤西港都面臨貨運量下滑。西雅圖港（Port of Seattle）7日（周三）更出現完全沒有貨船抵達的情況，這同樣是自新冠疫情以來的首次。

長灘港行政總裁Mario Cordero認為，美國的消費者正面臨價格上漲或某些商品短缺的危機，達成貿易協議刻不容緩。

Mario Cordero指：「如果情況不迅速改變，也就是我們現在看到的不確定性，那麼我們可能會看到貨架上的商品空空如也。消費者將在未來30天內感受到這種影響。」

報道指，流入長灘港的貨物中，超過63%來自中國，是美國港口中佔比最大的。惟由於中美貿易緊張局勢近年惡化，不少零售商撤出中國，這一數字已較2016年的72%下降。

2025年5月5日，美國加州，一艘載滿貨櫃的貨船停靠在長灘港（Port of Long Beach）。（Reuters）

即便如此，中國仍是美國進口的主要來源。全球第二大航運公司馬士基（Maersk）表示，美國和中國之間的貨運量較平常下降了30%至40%。

馬士基行政總裁 Vincent Clerc表示：「如果我們沒有看到與中國的局勢緩和，如果我們沒有看到更多的貿易協議，那麼我們可能會見到一些貿易戰帶來的影響變得更根深蒂固，變得更糟。」