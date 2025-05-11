特朗普訪中東將收超貴重禮物？傳卡塔爾贈豪華客機　可作空軍一號

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月13日起將出訪中東，在此前夕，美媒引述消息人士報道，特朗普準備接受來自中東國家卡塔爾（Qatar）的超貴重禮物——1架波音747-8客機，此讓特朗普可在任期內把客機作為空軍一號使用。由於客機價格極高昂，白宮內部已起草報告，探討如何可以合法接受這份禮物。



白宮現時主要使用2架有35年機齡的波音747-200客機作為空軍一號，早在2018年時，波音使再獲得合約，為白宮提供新客機取代舊空軍一號，但遲遲無法交貨，讓特朗普不滿，渴求有客機作為新的空軍一號。

2025年5月4日，美國總統特朗普在佛羅里達州西棕櫚灘機場登上空軍一號返回華盛頓特區。（Reuters）

美國廣播公司（ABC）5月11日引述消息人士報道，在特朗普訪問卡塔爾之行中，預計會公布關於這份禮物的消息，該客機的機齡為13年，將先交予美國空軍，把它改裝以符合成為空軍一號的標準。

報道指，該客機2月曾停泊在美國西棕櫚灘國際機場，特朗普當時登機參觀。

圖為2025年5月4日，特朗普在空軍一號專機向傳媒講話。（Reuters）

由於禮物貴重，預計價值達到4億美元（約31.2億港元），這個史無前例的安排勢必引發公眾質疑，即特朗普政府接受外國如此厚禮是否合法。

報道引述消息人士指，白宮的律師與司法部已起草一份分析報告，講述如何「合法」接收客機，方案是由國防部先接受飛機作為禮物，讓特朗普使用其作為空軍一號，然後到特朗普卸任前、即不遲於2029年1月1日，把飛機擁有權轉至特朗普總統圖書館基金會（Trump Presidential Library Foundation），報告主張此便不違反賄賂法律或憲法禁止任何美國政府官員接受「來自任何國王、王子薪酬或外國」的規定。

消息人士又稱，白宮和司法部認為由於該禮物不以任何官方行為作為條件，所以不構成賄賂。但據報道指，最終總統圖書館基金會接受如此價值高昂的禮物，也相信會引來質疑。