特朗普訪中東將收超貴重禮物？傳卡塔爾贈豪華客機 可作空軍一號
撰文：成依華
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月13日起將出訪中東，在此前夕，美媒引述消息人士報道，特朗普準備接受來自中東國家卡塔爾（Qatar）的超貴重禮物——1架波音747-8客機，此讓特朗普可在任期內把客機作為空軍一號使用。由於客機價格極高昂，白宮內部已起草報告，探討如何可以合法接受這份禮物。
白宮現時主要使用2架有35年機齡的波音747-200客機作為空軍一號，早在2018年時，波音使再獲得合約，為白宮提供新客機取代舊空軍一號，但遲遲無法交貨，讓特朗普不滿，渴求有客機作為新的空軍一號。
美國廣播公司（ABC）5月11日引述消息人士報道，在特朗普訪問卡塔爾之行中，預計會公布關於這份禮物的消息，該客機的機齡為13年，將先交予美國空軍，把它改裝以符合成為空軍一號的標準。
報道指，該客機2月曾停泊在美國西棕櫚灘國際機場，特朗普當時登機參觀。
由於禮物貴重，預計價值達到4億美元（約31.2億港元），這個史無前例的安排勢必引發公眾質疑，即特朗普政府接受外國如此厚禮是否合法。
報道引述消息人士指，白宮的律師與司法部已起草一份分析報告，講述如何「合法」接收客機，方案是由國防部先接受飛機作為禮物，讓特朗普使用其作為空軍一號，然後到特朗普卸任前、即不遲於2029年1月1日，把飛機擁有權轉至特朗普總統圖書館基金會（Trump Presidential Library Foundation），報告主張此便不違反賄賂法律或憲法禁止任何美國政府官員接受「來自任何國王、王子薪酬或外國」的規定。
消息人士又稱，白宮和司法部認為由於該禮物不以任何官方行為作為條件，所以不構成賄賂。但據報道指，最終總統圖書館基金會接受如此價值高昂的禮物，也相信會引來質疑。