為何選美國籍教宗？　外媒指為制衡特朗普、防止美國教會決裂

當地時間5月8日，來自美國的樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）當選第267任天主教羅馬教皇，稱為良十四世，成為首位美國籍教皇。當選教皇需得到三分之二樞機主教的同意，本次投票共有133名樞機主教參與，意味着普瑞弗斯特至少得到其中89人支持。



「新教皇幾乎反對特朗普代表的一切。」據美國「政客新聞網（POLITICO）」歐洲版10日報道，多名梵蒂岡消息人士透露，普瑞弗斯特在移民等問題上反對美國總統特朗普的政策，但他也表現出與天主教會保守派和解的意願。樞機主教們希望普瑞弗斯特可以「制衡」特朗普，同時防止美國教會分裂。

幾名匿名的樞機主教表示，他們最初不願意選出一位來自超級大國的教皇，但他們很快意識到，出生於美國芝加哥的普瑞弗斯特可以向特朗普發出「另一種聲音」。從紙面上看，普瑞弗斯特幾乎反對特朗普的一切政策，預計他將繼續對歷史上遭受過教會迫害的群體採取寬容政策。

普瑞弗斯特和特朗普的最大分歧可能是移民問題。一名消息人士告訴「政客新聞網」，在特朗普驅逐非法移民之際，普瑞弗斯特決定「支持移民、支持難民，與窮人站在一起」。

2025年5月8日，新當選的教宗良十四世（Pope Leo XIV）、美國樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost，中）在梵蒂岡聖伯多祿大教堂的陽台上向民眾發表講話。（Reuters）

92歲的德國樞機主教卡斯帕樞機（Walter Kasper）因年齡問題未能參加選舉教皇的「秘密會議」，但他透露，在「秘密會議」開始前，移民是樞機主教團關注的一個重要問題，這通常會對選舉結果產生巨大影響，「特朗普對待移民的方式很糟糕，而在美國和秘魯工作過的普瑞弗斯特非常了解這個問題。」

現年69歲的普瑞弗斯特曾先後在美國和秘魯的天主教會任職，並在2015年取得秘魯國籍。

教會歷史學家阿爾貝托·梅洛尼（Alberto Melloni）指出：「他（普瑞弗斯特）肯定是特朗普的麻煩，因為他採取了非常嚴肅的立場，代表了特朗普討厭的美國人，那些說西班牙語的人。在周四晚上的首次講話中，他使用了西班牙語和意大利語，而沒有用英語，這是刻意的無情之舉。」

在當地時間8日的講話中，普瑞弗斯特譴責「忽視憐憫和對人類尊嚴駭人聽聞的侵犯」，這可以被解讀為反對特朗普政府的移民政策。「政客新聞網」還注意到，社交平台X上存在一個認證為羅伯特·普瑞弗斯特的賬號，這位疑似是新教皇的用戶多次批評特朗普和副總統萬斯的政策。

2025年5月9日，新當選教宗良十四世（Pope Leo XIV）在梵蒂岡西斯汀教堂（Sistine Chapel）主持自己任期內的首次彌撒。（Reuters）

一名梵蒂岡人士表示，雖然普瑞弗斯特的政治立場並不是決定結果的主要因素，但在樞機主教們看來，有一位可以制衡特朗普言論的美國教皇顯然是一件好事。

樞機主教們還希望普瑞弗斯特彌合梵蒂岡與美國教會之間的「分裂」。近年來，在美國國內政治的影響下，美國天主教會逐漸分裂為態度強硬的進步派和與特朗普支持者結盟的保守派。其中，保守派還聲稱受到前任教皇方濟各的「迫害」，試圖挑戰梵蒂岡的地位。

許多教會人士擔心，如果情況失控，美國天主教會可能與羅馬天主教會決裂。一名梵蒂岡內部人士透露，樞機主教們認為，普瑞弗斯特可以彌合教會的矛盾，「他肯定會對美國教會產生影響，因為他是美國人，而且他來自更加開放、進步的芝加哥。」

這位消息人士指出，普瑞弗斯特無意與保守派對抗，他已經表示願意與保守派和解，並計劃搬進梵蒂岡的使徒宮，「這就像是告訴右翼，『我們不反對你們』。」在前任羅馬教皇方濟各搬進更簡樸的聖瑪爾大公寓之前，梵蒂岡的使徒宮一直是教皇的傳統住所。

圖為2025年5月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）於白宮見證駐華大使珀杜（David Perdue）宣誓就職，並向媒體發表講話。（Reuters）

一些保守派教會人士已經表示，他們希望普瑞弗斯特採取更加溫和的立場。美國帕薩迪納城市學院（Pasadena City University）哲學教授愛德華·費瑟（Ed Fisher）指出，普瑞弗斯特的神學理念更偏向於進步派，但他也可能被說服放棄方濟各一些「更有爭議的決定」。

「政客新聞網」注意到，普瑞弗斯特已親自會見有影響力的美國樞機主教雷蒙德·伯克（Raymond Leo Burke），這位反對方濟各的人士一直批評前任教皇試圖減少脫利騰彌撒，這是一種深受保守派青睞的古老宗教儀式。不過，這一舉動反過來引發溫和派人士的不安，他們擔心保守派可能重新成為「教會中的一股力量」。

但普瑞弗斯特的和解意願，並不一定能滿足特朗普的支持者。曾擔任過特朗普顧問的班農（Steve Bannon）是極端保守派天主教徒，他聲稱，對「MAGA天主教徒」來說，普瑞弗斯特當選羅馬教皇是「最糟糕的選擇」。他指責梵蒂岡的樞機主教進行了一次「反特朗普的投票」。

美國彭博社稱，普瑞弗斯特在梵蒂岡「秘密會議」的第四輪投票中當選教皇，速度之快出乎外界意料，因為這是歷史上規模最大、地理上最多樣化的一次「秘密會議」，並非所有樞機主教在抵達羅馬之前就相互認識。

馬達加斯加樞機主教德西雷·薩拉哈扎納10日透露，在最後一輪投票中，普瑞弗斯特得到了133名樞機主教中超過100人的支持，這已經遠遠超過當選所需的89票。

2025年5月8日，梵蒂岡西斯汀教堂（Sistine Chapel）的煙囪冒出白煙，現場有大批信眾見證這個歷史性時刻。（Reuters）

從普瑞弗斯特決定將自己命名為良·普瑞弗斯特這一點上來看，他可能將延續方濟各的一些重要政策，給予非洲、亞洲和拉丁美洲等地的教會更大的發言權。

上一位以良為名的教皇是意大利人良十三世，他於1878年至1903年領導羅馬天主教會。良十三世軟化了教會對科學、政治等現代事務的對抗立場，並為現代天主教社會思想奠定了基礎。他最著名的通諭是1891年的《新事》（Rerum Novarum），探討了工業革命初期工人權利和資本主義問題。

彭博社分析稱，方濟各任內的許多舉動表明，他似乎早已將普瑞弗斯特視為繼任者。方濟各在2014年任命普瑞弗斯特為秘魯北部城市奇克拉約主教，並在2023年將他調往梵蒂岡，擔任主教部部長及聖座拉丁美洲委員會主席。這是梵蒂岡一個關鍵的辦公室，負責審查主教提名。

普瑞弗斯特已在10日的講話中宣佈，他致力於上世紀60年代第二次梵蒂岡大公會議確立的教會現代化改革，他認同方濟各對人工智能的看法，認為人工智能是人類社會面臨的主要問題之一。方濟各一直對人工智能的影響感到擔憂，呼籲制定國際條約來規範人工智能。