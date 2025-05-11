歐洲領導人齊聚基輔籲普京停火 特朗普：續與俄烏合作確保停火
撰文：官祿倡
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英國、法國、德國、波蘭與烏克蘭四國領導人日前在基輔會晤，共同提議俄烏5月12日起實行為期一個月的停火，他們期間還與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通話。在3月底斡旋俄烏停火的特朗普在11日表示，美國將繼續與俄烏雙方合作，確保停火。
英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在基輔會談後公開向普京喊話，要求他立即無條件停火。有份主導此事的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）強調，若普京再度違反停火，歐洲將聯合美國大舉制裁俄羅斯，他其後補充，俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）所提議啟動的俄烏在土耳其談判只是第一步，但還不夠。
值此之際，特朗普在社交平台發文，指停火對俄烏有利，「這場無休止的屠殺有望結束，而數以萬計的生命將被拯救」，還強調美國注重戰後重建與貿易。
特朗普在之前斡旋俄烏停火後，雙方仍有交戰。歐洲領導人此後舉措團結，還呼籲加大對普京施壓，希望逼迫他坐上談判桌。普京在歐洲呼籲停火30日後未明確回應，但提議交戰雙方在15日於土耳其伊斯坦堡舉行直接談判。
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