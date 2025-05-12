關稅戰｜美財長稱中美會談獲實質進展　貿易代表指達協議助減逆差

針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發起的關稅戰，中美高層官員5月10日起在瑞士日內瓦（Geneva）展開貿易談判，中國國務院副總理何立峰、美國財長貝森特（Scott Bessent）及貿易代表格里爾（Jamieson Greer）繼首日經過8小時會談後， 11日繼續對話。貝森特11日向媒體稱，「我很高興地報告，兩國在非常重要的貿易談判中取得了實質進展」。他表示，已向特朗普通報了會談進展情況，他將於12日提供更多細節。



格里爾則表示，兩國達成一項協議，將有助於減少美國1.2萬億美元的全球貿易逆差。格里爾稱，這兩天的談判非常富有建設性，而能夠如此迅速地達成協議，反映出雙方分歧可能並沒有想像的那麼大，並補充說中國官員是「強硬的談判者」。不過，格里爾亦未透露更多細節。



美商務部長： 會談旨在旨在緩解兩國緊張局勢

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）稍早時間表示，美方對與中國的貿易談判感樂觀。他於11日指出，目前正在瑞士日內瓦與中美貿易會談，旨在緩解兩個超級大國之間的緊張局勢。 他又稱，在特朗普的關稅措施下，預期在接下來的3個月裡，將會帶來一項又一項的貿易協定。不過，他沒有透露將與哪些國家達成協議。

盧特尼克指出，貝森特已經明確表示，此行目標之一是緩和貿易關係。另外， 盧特尼克否認碼頭工人和卡車司機因關稅而失業的報道，稱目前只對中國實施高額關稅，不至於有過度影響。

中美談判：在2025年5月10日於日內瓦舉行的中美官員首日談判中，中國代表團成員被拍攝到離開會談場地（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10日在自家社交平台Truth Social發文，指美中官員在瑞士的會面良好，雙方討論很多議題，亦達成不少共識。

他形容會談氣氛友善及具建設意義，中美透過協商「完全重啟」，並稱希望中國可以對美國企業開放，對中美而言都是好事。

特朗普強調，會談取得重大進展，但沒有透露細節。