關稅戰｜打蛇打七寸！國家正在部署一項重要工作　香港都有關係？

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中國是世界上最大的稀土生產國。圖為中國連雲港碼頭待出口的稀土礦。（VCG）

稀土對於製造電動汽車來說不可或缺。（微博＠比亞迪）

可以說，這是在關鍵時候關鍵領域，中國部署的一項重要工作。

什麼工作？

打擊戰略礦產走私！

看新聞，5月9日，由國家出口管制工作協調機制辦公室出面，在深圳召開了一個專項工作會議。

多個重要部門參加，看了一下，包括：

商務部、

公安部、

國家安全部、

海關總署、

最高人民法院、

最高人民檢察院、

國家郵政局等。

看新聞稿，會議指出：加強戰略礦產資源出口管制事關國家安全和發展利益。

這次會議的大背景，則是：國家對鎵、鍺、銻、鎢、中重稀土等戰略礦產實施出口管制以來，部分境外實體與境內不法人員相互勾結，不斷翻新走私出口手法，試圖逃避打擊。

所以會議就說：為避免戰略礦產非法外流、遏制走私勢頭、切實維護國家安全，同時促進合規貿易、保障產供鏈穩定，打擊戰略礦產走私出口成為當前迫切且重要的工作任務。

請注意：當前迫切且重要的工作任務。

隨着此前中美貿易戰逐步升温，稀土這一重要的戰略資源開始引起大眾關注，美國等西方國家尤其希望擺脱對中國稀土的依賴。（Getty）

必須要看到當前的重大國際背景。

4月2日，特朗普發動全球關稅戰，隨後對華關稅高達145%。

中方出台系列措施精準反擊，除加徵關稅反制外，還對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制。去年12月，中國曾宣佈嚴控對美出口鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨等相關兩用物項。

所謂打蛇打七寸，CNN就曾刊文稱，稀土是中國在此輪貿易戰中最有力的武器之一。如今的局面是，中國打出了這張「強有力」的牌，而特朗普「幾乎毫無還手之力」。

報道指出，中國稀土出口管制的影響迅速顯現，美國軍事、能源、高科技等一系列關鍵行業的生產面臨中斷。

畢竟，在稀土開採和提煉方面，中國具有全球主導力。

據國際能源署數據，2023年中國佔全球稀土礦產量的超60%，但其對加工階段的控制卻佔全球產量的92%，在全球稀土加工領域幾乎擁有壟斷性的控制權。美國地質調查局還表示，2020年至2023年，美國70%的稀土化合物和金屬進口來自中國。

中國在有針對性開展鬥爭，一些人卻吃裡扒外，出賣國家利益，這堅決不能容許！

所以，要採取各種有針對性的舉措。

看新聞稿，深圳的這次會議就要求，各部門要聚焦戰略礦產領域，加強源頭管控，形成打擊合力，針對偽報瞞報、夾藏走私、「第三國」轉口等典型規避手法，重點打擊戰略礦產走私出口。

之所以還召集了最高法和最高檢，那自然要用法治手段處理。

所以，會議就說，要堅持法治思維，完善行刑銜接，依法加快辦理並公佈一批違法出口案件，深挖幕後非法實體和走私網絡，堅決打深打透，對不法分子形成有力震懾。

形成震懾，這很重要。

最後，新聞稿中還有一句話：加強內地與港澳海關執法合作，形成打擊合力，確保實現國家出口管制目標，堅決維護國家安全和發展利益。

這次會議放到深圳開，應該就是很有針對性的。

這件事，更關乎國家安全、發展利益。

什麼叫敢於鬥爭、善於鬥爭？

這就是敢於鬥爭、善於鬥爭！