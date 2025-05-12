巴基斯坦公布對印度行動　巴軍：襲擊印方26個軍事目標

印度與巴基斯坦雙方在5月10日同意停火，巴基斯坦三軍公共關係局（ISPR）局長喬杜里（Ahmed Sharif Chaudhry）11日公布對印度行動細節，稱巴方自6日夜間衝突升級後採取行動，四日間總共打擊印方26個軍事目標，形容巴軍回應印度的行動精確適度，並且保持克制。



綜合央視新聞、外媒報道，印度在衝突升級後採取名為「辛杜爾」行動（Operation Sindoor）襲擊巴基斯坦，而巴方則以「銅牆鐵壁」行動（Operation Bunyan-um-Marsoos）應對。

喬杜里指，巴軍在行動中摧毀印度阿丹普爾和布吉空軍基地的S-400防空系統，與一個存放有布拉莫斯導彈的武器倉庫，此外還部署數十架巴軍無人機在包括印度首都新德里在內的印度主要城市上空警戒。

央視新聞則引述喬杜里指，巴軍在行動中擊落84架入侵巴方的印度無人機，而巴方則有一架飛機被印度擊中受損，強調巴方並未俘獲印度飛行員，亦未主動提出停火。

2025年5月11日，巴基斯坦三軍公共關係局（ISPR）局長喬杜里（Ahmed Sharif Chaudhry）在記者會上簡報巴基斯坦回應印度襲擊。（截圖自@PTVNewsOfficial）

他還透露巴軍在行動中使用法塔赫-I（Fattah）與法塔赫-II導彈打擊印度軍事目標，並利用網絡攻擊以削弱和破壞印度部隊用以支持軍事行動的基礎設施服務。