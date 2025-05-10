巴基斯坦否認召開核武庫監督機構會議 防長：局勢會緩和
撰文：莊勁菲
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巴基斯坦周六（5月10日）凌晨對印度發起軍事行動後，路透社表示巴基斯坦總理召開國家指揮局（National Command Authority）會議，該機構負責監督巴基斯坦核武庫的決策，是由民事和軍事官員組成的最高機構。巴國防長其後否認講法，稱該組織沒有安排任何會議，並相信局勢會在動用核武之前緩和。
巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）在接受該國ARY電視台採訪時表示：「核選項確實存在，但我們不要談論它，應該把它看作是一種非常遙遠的可能性，我們甚至不應該在當前背景下討論它。我認為，在達到那個程度之前，局勢會有所緩和。國家指揮局尚未舉行任何會議，也沒有任何此類會議的安排。」
據路透社，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）致電巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）和印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar），敦促雙方緩和局勢並「重新建立直接溝通，以避免誤判」。
蘇傑生在通話後表示： 「印度的做法一直是慎重和負責任的，現在仍然如此。」
巴基斯坦外長達爾（Ishaq Da）對當地電視台表示：「如果印度就此收手，那麼我們將考慮在此止步。」
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