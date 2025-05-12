特朗普傳獲贈豪華客機改裝空軍一號 卡塔爾：消息不實+未有決定
有消息指美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪問中東國家卡塔爾（Qatar）期間，將接受對方贈送的1架波音747-8客機，並將它改裝為空軍一號（Air Force One）專機使用。卡塔爾政府5月11日指報道不實，強調未有最終決定。
美國《政治報》（Politico）網站11日引述卡塔爾駐華盛頓大使館發言人Ali Al-Ansari指，向特朗普贈送747-8客機的報道不實，指現時卡塔爾和美國國防部正考慮有關安排，但需要雙方的司法部門審視，因此未有最終定案。
美國廣播公司（ABC）11日較早時引述消息人士報道，在特朗普訪問卡塔爾之行中，預計會公布關於這份大禮的消息，該客機的機齡為13年，將先交予美國空軍，把它改裝以符合成為空軍一號的標準。
報道指，該客機2月曾停泊在美國西棕櫚灘國際機場，特朗普當時登機參觀。
白宮現時主要使用2架有35年機齡的波音747-200客機作為空軍一號，早在2018年時，波音使再獲得合約，為白宮提供新客機取代舊空軍一號，但遲遲無法交貨，讓特朗普不滿，渴求有客機作為新的空軍一號。
由於禮物貴重，預計價值達到4億美元（約31.2億港元），這個史無前例的安排勢必引發公眾質疑，即特朗普政府接受外國如此厚禮是否合法。
報道引述消息人士指，白宮的律師與司法部已起草一份分析報告，講述如何「合法」接收客機，方案是由國防部先接受飛機作為禮物，讓特朗普使用其作為空軍一號，然後到特朗普卸任前、即不遲於2029年1月1日，把飛機擁有權轉至特朗普總統圖書館基金會（Trump Presidential Library Foundation），報告主張此便不違反賄賂法律或憲法禁止任何美國政府官員接受「來自任何國王、王子薪酬或外國」的規定。
消息人士又稱，白宮和司法部認為由於該禮物不以任何官方行為作為條件，所以不構成賄賂。但據報道指，最終總統圖書館基金會接受如此價值高昂的禮物，也相信會引來質疑。
目前未知這個送禮消息會否成真，但事件已經惹來美國政壇的批評，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）批評特朗普在這個問題上提出「美國優先」，形容這不止是賄賂，而是明顯的外國影響力；舒默的黨友、加州參議員謝安達（Adam Schiff，又譯希夫）則認為，特朗普在未獲國會同意下收受外國政府贈送的禮物，屬違反憲法的行為。