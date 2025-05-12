特朗普傳獲贈豪華客機改裝空軍一號　卡塔爾：消息不實+未有決定

有消息指美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪問中東國家卡塔爾（Qatar）期間，將接受對方贈送的1架波音747-8客機，並將它改裝為空軍一號（Air Force One）專機使用。卡塔爾政府5月11日指報道不實，強調未有最終決定。



美國《政治報》（Politico）網站11日引述卡塔爾駐華盛頓大使館發言人Ali Al-Ansari指，向特朗普贈送747-8客機的報道不實，指現時卡塔爾和美國國防部正考慮有關安排，但需要雙方的司法部門審視，因此未有最終定案。

美國廣播公司（ABC）11日較早時引述消息人士報道，在特朗普訪問卡塔爾之行中，預計會公布關於這份大禮的消息，該客機的機齡為13年，將先交予美國空軍，把它改裝以符合成為空軍一號的標準。

報道指，該客機2月曾停泊在美國西棕櫚灘國際機場，特朗普當時登機參觀。

白宮現時主要使用2架有35年機齡的波音747-200客機作為空軍一號，早在2018年時，波音使再獲得合約，為白宮提供新客機取代舊空軍一號，但遲遲無法交貨，讓特朗普不滿，渴求有客機作為新的空軍一號。

2025年5月4日，美國總統特朗普在佛羅里達州西棕櫚灘機場登上空軍一號返回華盛頓特區。（Reuters）

由於禮物貴重，預計價值達到4億美元（約31.2億港元），這個史無前例的安排勢必引發公眾質疑，即特朗普政府接受外國如此厚禮是否合法。

報道引述消息人士指，白宮的律師與司法部已起草一份分析報告，講述如何「合法」接收客機，方案是由國防部先接受飛機作為禮物，讓特朗普使用其作為空軍一號，然後到特朗普卸任前、即不遲於2029年1月1日，把飛機擁有權轉至特朗普總統圖書館基金會（Trump Presidential Library Foundation），報告主張此便不違反賄賂法律或憲法禁止任何美國政府官員接受「來自任何國王、王子薪酬或外國」的規定。

消息人士又稱，白宮和司法部認為由於該禮物不以任何官方行為作為條件，所以不構成賄賂。但據報道指，最終總統圖書館基金會接受如此價值高昂的禮物，也相信會引來質疑。

圖為2025年5月4日，特朗普在空軍一號專機向傳媒講話。（Reuters）

目前未知這個送禮消息會否成真，但事件已經惹來美國政壇的批評，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）批評特朗普在這個問題上提出「美國優先」，形容這不止是賄賂，而是明顯的外國影響力；舒默的黨友、加州參議員謝安達（Adam Schiff，又譯希夫）則認為，特朗普在未獲國會同意下收受外國政府贈送的禮物，屬違反憲法的行為。