日本經濟｜汽車及鋼鐵業去年表現疲弱　AI帶動電子及化工強勁增長

汽車業遭遇中美市場寒冬，鋼鐵業又受中國進口產品衝擊……《日經亞洲》在5月11日發表的報道中指出，在截至今年3月31日的2024財年中，日本製造商的綜合淨利潤較上一年下降2%，這是兩年來的首次下降，特別是車企淨利潤降幅超過20%。在競爭激烈的美國市場，日本車企被迫承擔高昂的銷售激勵成本，而中國市場方面，中國本土廠商通過大幅降價來搶佔電動汽車市場份額。



豐田汽車因北美地區部分車型召回導致的減產以及中國市場銷售成本上升，淨利潤下滑4%至4.77萬億日元。三菱汽車淨利潤暴跌74%，主要歸因於北美市場銷售激勵費用激增。

豐田今年4月公布的2024年度全球產量為967.947萬輛，比上年度下滑2.9%。受認證違規導致停產等影響，產量4年來首次低於上年度。全球銷量下滑0.3%至1027.3719萬輛。

2025年5月8日，日本東京，豐田汽車行政總裁佐藤恆治、首席財務長宮崎洋一和集團首席會計官山本正裕出席新財政年度的業績發布會。（Reuters）

共同社指出，汽車產業是日本的基礎產業，相關供應鏈涵蓋眾多行業，美國關稅可能會對整個國內經濟產生影響。

此外，日本製鐵和日本鋼鐵工程控股（JFE）的淨利潤分別下降36%和53%，據稱與中國廉價進口鋼鐵的衝擊有關；衛浴設備製造商TOTO因中國業務減值損失，淨利潤驟降67%。

TOTO是日本著名大型衛浴設備製造商，產品包括坐便器、浴缸等。（Reuters）

與此同時，生成式人工智能相關企業表現良好。電子機械行業的淨利潤增長約20%，東京電子因生成式人工智能所需的尖端晶片製造設備需求強勁，淨利潤增長50%。愛德萬測試公司（Advantest）因半導體檢測設備銷售增長，淨利潤躍升約160%。兩間公司均創下創紀錄的利潤。

人工智能投資熱潮還帶動了化工及其他行業的企業。信越化學因半導體晶圓業務利潤增加，抵消了聚氯乙烯（PVC）市場的下滑。積水化學因高性能塑料的強勁銷售創紀錄盈利。

2025年4月16日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普，左一）接見日本經濟再生擔任大臣赤澤亮正（戴紅色帽，右三）一行。（Reuters）

《日經亞洲》稱，對這一財年來說，美國關稅影響成為重大風險。除原有10%基礎關稅外，美國對鋼鐵鋁產品加徵25%、汽車行業加徵10%的附加關稅，若企業無法轉嫁成本將面臨壓力。

即便未直接受關稅衝擊的企業也可能因全球經濟衰退受損。高盛首席經濟學家哈祖斯（Jan Hatzius）在8日發布的播客中預測，未來12個月美國經濟衰退概率高達45%。

有分析指出，若疊加日元升值，日本企業將面臨雙重打擊。部分分析師認為日元升值壓力可能再度顯現。

日本經濟：圖為2022年9月22日路透社發布的設計圖片，相中可見日圓紙幣。（REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo）

日本野村綜合研究所經濟學家木內登英指出：「即便特朗普政府調整關稅政策，弱美元政策可能成為下一個焦點。」

岡三證券首席策略師松本史雄說：「汽車業正面臨關稅壓力、日元升值和中國競爭對手的三重夾擊，嚴峻的商業環境可能引發行業重組。」

本文獲《觀察者報》授權轉載，原文標題《日本車企2024財年利潤同比下降超20%，「與中國競爭加劇」》

