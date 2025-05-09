特朗普關稅重挫日本車企 豐田汽車：今年純利恐大跌35%
撰文：聯合早報
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日本豐田汽車公司（Toyota Motors）預計，受美國政府一系列關稅政策的拖累，2025財年（2025年4月至2026年3月）淨利潤將同比萎縮34.9%。
豐田5月8日（周四）發布的2024財年決算報告，其中業績預測指出，2025財年純利將大幅萎縮的主要原因，是美國相關關稅政策的衝擊及日元對美元升值的影響。
新華社引述豐田報道，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府推出關稅政策已給企業業績造成較大負面影響，預計今年4月和5月，豐田將損失銷售額高達1800億日元（約95.88億港元）。另外，原材料價格上漲也給企業營運帶來較大壓力。
根據報告，豐田2024財年銷售額同比增長6.5%，淨利潤同比下降3.6%。
豐田汽車公司社長佐藤恆治當天表示，汽車產業營運環境正經歷重大調整，特別是全球貿易關係正在發生變化。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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