特朗普關稅重挫日本車企　豐田汽車：今年純利恐大跌35%

日本豐田汽車公司（Toyota Motors）預計，受美國政府一系列關稅政策的拖累，2025財年（2025年4月至2026年3月）淨利潤將同比萎縮34.9%。



豐田5月8日（周四）發布的2024財年決算報告，其中業績預測指出，2025財年純利將大幅萎縮的主要原因，是美國相關關稅政策的衝擊及日元對美元升值的影響。

新華社引述豐田報道，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府推出關稅政策已給企業業績造成較大負面影響，預計今年4月和5月，豐田將損失銷售額高達1800億日元（約95.88億港元）。另外，原材料價格上漲也給企業營運帶來較大壓力。

根據報告，豐田2024財年銷售額同比增長6.5%，淨利潤同比下降3.6%。

2025年5月8日，日本東京，豐田汽車行政總裁佐藤恆治、首席財務長宮崎洋一和集團首席會計官山本正裕出席新財政年度的業績發布會。（Reuters）

豐田汽車公司社長佐藤恆治當天表示，汽車產業營運環境正經歷重大調整，特別是全球貿易關係正在發生變化。

本文獲《聯合早報》授權轉載

