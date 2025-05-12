關稅戰｜看好美國將與他國達成協議　白宮經濟顧問：最快或在本週

中美兩國代表團5月11日在瑞士就關稅談判，雙方指會在12日發表聯合聲明。美國白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）看好今次談判，他還預料中美關係因此「破冰」，指美國本星期將宣布與其他國家達成的貿易協議。



哈塞特在11日晚接受霍士新聞（Fox News）訪問時談到中美在瑞士就關稅進行談判，他指中國渴望與美國合作，並恢復與美國關係。

他還引述美國早前與英國就關稅達成的貿易協議，指商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）正就另外24項貿易協議展開磋商，這些協議框架類似與英國達成的協議，但每一項都是度身訂造，強調未來幾週可能會宣布更多協議，「最快可能在下週（即香港時間12日起的本週）」。他不過他未明確提及其中是否包括美國與中國的協議。

2025年3月19日，美國華盛頓特區，國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）在白宮西翼外向媒體發表演說。（Reuters）

哈塞特訪問中以美英貿易協議為例，表示英國在汽車問題上最後設定配額，而美方的讓步換來英國首次為美國牛肉進口開綠燈，對美國農民極為有利。