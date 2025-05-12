Bill Gates：對中國技術封鎖帶來反效果　他們在晶片領域全速前進

在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向全球多國發動關稅戰後，微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）在美媒5月12日播出的訪問中批評，關稅創造很多不確定性，危害投資，又指美國對中國的技術封鎖帶來相反效果，「迫使中國在晶片製造和所有領域全速前進」。



「我的主要擔心是我們創造很多不確定性，你知道，若你要去興建一間新工廠，你需要了解未來20年的政策，不是未來2天或4年。」

美國蓋茨基金會聯席主席、微軟創始人比爾·蓋茨（Bill Gates）2023年6月15日在全球健康藥物研發中心發表演講。（蓋茨基金會微博）

他談到現時正處於人工智能（AI）改變經濟的時代，「我想這是注入這麼多不確定性的壞時間，你知道這不是經同意的事情、或經過仔細討論的事情。這對藥品或電子產品會發生什麼呢？我每天打開報紙想着，所以我真的憂心，不確定性代表投資不會出現。」

蓋茨也被問到美國對中國的技術出口封鎖會否帶來相反效果，他回答稱「絕對是」，「他們迫使中國在晶片製造和所有領域全速前進」、「我們（美國）向他們明確表示，他們需要製造自己的晶片，他們在這方面取得很大進展」。