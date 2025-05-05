日本青森驚現「詭異地鳴」　網民憂地震、火山爆發　氣象台急回應

日本地震調査委員會1月將南海海槽巨大地震30年內發生率從70%至80%，上修為80%左右。神準預測311大海嘯的漫畫家竜樹諒（龍樹諒），也在著作《我所看見的未來》中預言，亞洲7月恐面臨巨大海嘯威脅。這讓日本近幾個月關於地震的傳聞不斷，人心惶惶。日媒指出，青森縣部份地區居民3日早上還聽到「巨大地鳴」，在社群媒體上引發騷動。但當地氣象台聲稱沒有接獲地震、火山活動等資訊。



日本地震調査委員會1月將南海海槽巨大地震30年內發生率從70%至80%，上修為80%左右。（共同社 via REUTERS）

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《東奧日報》報道，多位青森縣弘前市等津輕地區居民，3日早上聽到宛如地鳴的巨大聲響，在社群媒體上發文稱「剛才聽到好驚人的地鳴聲」、「怎麼有地鳴？」。根據X（前Twitter）上的資訊，這個奇異現象發生在當地時間3日上午9點15分。除了弘前市之外，津輕市、五所川原市、青森市等地都有人聽到。

以《飛行的魔女》（ふらいんぐうぃっち，Flying Witch）等作品為名的漫畫家石塚千尋就住在弘前市。他也困惑發文表示：「剛剛在家聽到喀噠喀噠的巨響，到底是甚麼聲音？」。有民眾家中監視器湊巧錄下巨響發出時的畫面，表示只有聽到震動聲，但沒有感受到搖晃。許多網友推測可能與地震或火山活動有關。有人則懷疑是超音速飛機等導致的聲爆。

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對此，青森地方氣象台負責人表示，沒有接收到地震和火山活動相關資訊。如果十和田湖、八甲田和岩木山有相關活動，觀測網都能偵測到。

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