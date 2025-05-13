兩名台灣人涉在駐韓美軍基地偷拍戰機被捕

韓聯社5月13日引述當地警方消息報導，韓國京畿南部警察廳近日拘留兩名擅自拍攝駐韓美軍烏山空軍基地戰鬥機的台灣人，平澤警察署以涉嫌違反《軍事基地及軍事設施保護法》為由向檢方提請檢方審查批捕。



報導指，兩名台灣人年齡分別為 60多歲和40多歲，兩人涉嫌於上周六上午9時許在平澤市的駐韓美軍烏山空軍基地舉行的「2025烏山飛行表演秀」（Osan Air Power Days 2025）上，利用長焦鏡頭相機擅拍美國空軍設施和裝備。

當地航展一般不限制訪客拍照，但美軍此次禁止來自特定國家和地區的外籍人員出入；而兩名台灣人據報是混入韓國觀眾內違規進場。

2025年5月10，韓國平澤市的駐韓美軍烏山空軍基地舉行「2025烏山飛行表演秀」（Osan Air Power Days 2025）。（烏山空軍基地網站）

據悉，這兩人分別於上周四和周五持旅遊簽證入境韓國，原定於周一前各自返回。綜合考慮兩人在軍事基地內非法拍攝且不顧美軍阻止仍進入基地等，韓國警方周日採取緊急拘留措施，並於翌日提請檢方審查批捕。警方計劃對兩人所拍攝的照片進行分析，並對手機進行數碼取證。

類似擅拍軍機和相關設施的事件近期頻發。今年3月，兩名中國人因涉嫌擅拍韓美軍事設施和主要機場被立案，而上月亦有一對父子因涉嫌在烏山空軍基地附近非法拍攝被抓後獲釋。