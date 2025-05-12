日警拘3中國人　涉企圖偷運160公斤活寄居蟹　疑犯身分曝光

日本警方近日逮捕3名中國籍男子，原因是他們在鹿兒島縣奄美大島非法捕捉並意圖攜帶高達數千隻的寄居蟹出境。警方日前查獲這3人非法持有總重量達160公斤的活體寄居蟹，行為已違反日本的《文化財保護法》。



中國人違法抓3000隻寄居蟹，遭日本警方逮捕。（X）

《京都新聞》報道，3名嫌犯分別為24歲的廖智斌（音譯）、26歲的宋振豪（音譯）與27歲的郭家偉（音譯），據稱是前往奄美群島觀光的旅客。他們下榻當地一間酒店後，將大量寄居蟹裝入行李箱中準備帶回國；然而酒店員工在保管區巡查時，察覺一處寄存行李箱傳出沙沙異音，起疑後報警處理。

奄美大島警方隨後抵達現場，當場在6個行李箱中查獲大量帶有螺旋貝殼的寄居蟹。3人於返回酒店後遭警方以未經許可非法持有甲殼類動物的罪嫌當場逮捕。

目前當局尚未說明這批寄居蟹的具體品種，但強調其中部分可能屬於日本指定的「國家天然紀念物」，具有高度的文化與科學價值，依法禁止私自採集、飼養或出口。

警方目前正釐清3人是否有其他共犯，以及是否涉及組織性非法販運活動。至於他們為何大舉捕撈寄居蟹，是否為販售、收藏或食用，仍在調查當中。

【延伸閱讀】日本旅遊注意｜日媒盤點外國遊客最乞人憎行為 亂拋垃圾只排第三（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】