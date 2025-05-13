聯合國裁定俄羅斯須為擊落馬航MH17負責　澳外長籲俄方賠償

荷蘭與澳洲政府周二（5月13日）分別發布聲明，稱聯合國國際民航組織（ICAO）周一裁定，俄羅斯須對2014年擊落馬來西亞航空MH17班機的事件負責，該事件導致機上298人遇難，包括196名荷蘭公民和38名澳洲公民或居民。澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）呼籲俄羅斯做出賠償。莫斯科回應是「帶偏見的結論」。



2014年7月17日，MH17從荷蘭阿姆斯特丹飛往馬來西亞吉隆坡，在俄烏邊境頓涅茨克（Donetsk）上空被俄羅斯導彈擊毀。

圖為2021年5月26日，一群律師在荷蘭參加了法庭對MH17飛機殘骸重建的檢查工作，這是案件審判開始前的關鍵階段。(Getty Images)

澳、荷政府表示，ICAO理事會將在未來幾週內考慮採取何種形式的賠償。

澳洲外長黃英賢對此決定表示歡迎，並敦促ICAO迅速採取行動，找到補救措施。她在聲明中表示：「我們呼籲俄羅斯最終承擔起對這一可怕暴力行為的責任，並根據國際法為其惡劣行為做出賠償。」

荷蘭外交大臣費爾德坎普（Caspar Veldkamp）在聲明中表示：「這一判決是朝着查明真相、為MH17所有遇難者及其家屬伸張正義和追究責任邁出的重要一步。它也向國際社會發出了明確信息：沒有國家能違反國際法而不受懲罰。」

克里姆林宮就ICAO的裁定結果回應：「我們不接受帶有偏見的結論。」