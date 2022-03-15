澳荷向國際民航組織提告　就馬航MH17空難究責俄羅斯

澳洲3月14日宣布會聯合荷蘭，就2014年馬來西亞航空MH17客機在烏克蘭東部上空被俄製山毛櫸導彈擊落事件，在國際民用航空組織（International Civil Aviation Organization，ICAO）對俄羅斯採取法律行動。ICAO是聯合國的專門機構之一。



兩國亦要求ICAO暫時停止俄羅斯在組織的投票權。

澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）和司法部長卡什（Michaelia Cash）宣布，澳荷根據《國際民用航空公約》第84條採取行動，並將指俄羅斯違反《芝加哥公約》。

馬來西亞航空公司編號MH17航班2014年7月17日從阿姆斯特丹飛往吉隆坡途中，在接近俄羅斯邊境的烏克蘭東部上空遭俄製山毛櫸導彈擊中。客機空中解體並墜落地面，機上298人全部死亡。當中有38人是澳洲籍人士、196名荷蘭籍人士。

澳洲稱，澳荷到ICAO提控，是為機上所有受害人討回公道的重要一步。兩國一直尋求俄羅斯就空難向受害人作出賠償及道歉。

2017年7月18日，在荷蘭阿姆斯特丹，人們在紀念碑上放置鮮花。馬來西亞航空MH17航班空難發生三周年之際，一個紀念碑17日在荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場附近揭幕。（新華社）

俄羅斯2020年10月已單方面退出與澳荷談判，並拒絕重回談判桌。澳荷的法律行動可能迫使俄羅斯參與談判，並可能導致俄羅斯被ICAO懲罰。

澳洲和荷蘭以「壓倒性」證據支持它們提告，包括客機是被俄製山毛櫸-TELAR地對空導彈擊落；事發時，該區由俄羅斯支持的分離主義分子控制；導彈屬於俄羅斯第53防空旅，且導彈操作時有曾受訓的俄羅斯軍事人員在場。

莫斯科已多次否認涉案。