特朗普再促鮑威爾減息　稱幾乎所有商品都在降價

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月13日再次呼籲聯儲局減息，稱汽油、食品雜貨和「幾乎所有其他東西」的價格都在下降。他又再次嘲諷聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）為「太遲先生」， 質問對方到底有什麼問題。



圖為2017年11月2日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）看著聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）走上白宮講台。（Reuters）

特朗普在社交平台發文表示，目前沒有通貨膨脹問題，汽油、能源、食品雜貨等商品價格都在下降。聯儲局必須像歐洲和中國般減息。他又批評，鮑威爾不減息，對已準備好繁榮昌盛的美國不公平，稱減息是件美好事情，應該讓其發生。

特朗普近期已多次要求減息，5月8日亦曾批評鮑威爾「太遲」，又指對方是蠢材、什麼都不懂。但鮑威爾7日在議息會議後稱，由於關稅公布的規模比預期大得多，增加通脹和失業上行風險，聯儲局不需要急於調整利率。他又稱，聯儲局的工作不會受特朗普言論影響。

美國消費／零售／通脹：圖為2024年8月17日，美國田納西州納什維爾（Nashville）民眾在一元商店Family Dollar內購物。（Reuters）

美國4月CPI增長放緩

特朗普再次呼籲減息之際，美國公布4月消費物價指數（CPI）按年升2.3%，創2021年2月以來最低，也低於市場預期及前值的2.4％增幅；按月升0.2%，亦低於市場預期。撇除食品和能源價格核心CPI，按年升2.8%，符合市場預期；按月升0.2%，則低於預期。