特朗普「轉軚」不炒鮑威爾內情曝光　2內閣官員合力遊說制止

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在利率問題上一再向聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）公開施壓及批評後，4月22日「轉軚」表示自己無意解僱鮑威爾，並指責媒體散播虛假言論。《華爾街日報》引述消息指，特朗普立場軟化是因財長貝森特（Scott Bessent）及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）的聯合介入。且降息非一人決定，目前聯儲局12人利率制定委員會也不支持降低利率，即便罷免鮑威爾也無法實現特朗普想要的低利率。



據《華爾街日報》的報道，儘管特朗普在鮑威爾的去留問題上立場軟喚。惟在白宮內部，一些高級官員曾認真看待他早前對解僱鮑威爾提出的構想，白宮律師曾私下研究罷免鮑威爾的法律選項。

2025年4月9日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普準備簽署行政命令之際，財長貝森特（Scott Bessent）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）站在他身後。（Getty）

法律規定，聯儲局理事只有在任期結束前因正當理由才能被解僱，通常為瀆職或不當行為。而尋找解僱鮑威爾的藉口將使白宮與央行產生激烈對抗。美國財長和商務部長介入警告稱，解僱鮑威爾或會引發金融市場的混亂與法律糾紛，特朗普其後立場軟化。

特朗普4月21日猛烈抨擊聯儲局主席鮑威爾不「提前減息」：

特朗普2025年4月21日再發文批評鮑威爾（Truth Social網站截圖）

報道引述知情人士稱，商務部長盧特尼克還提醒特朗普，即使解僱聯儲局主席可能亦不會導致利率有任何實際變化，因其他理事或會採取與鮑威爾相似的貨幣政策。關稅讓聯儲局官員擔心價格升高，帶來通膨上升風險。

2017年11月2日，美國華盛頓白宮，時任總統特朗普（Donald Trump，左）在與獲他提名的聯邦儲備局主席鮑威爾（Jerome Powell，右）舉行會面。（Reuters）

財長貝森特23日向媒體表示，因自己不是律師，對總統是否有權解僱聯儲局主席沒有「立場」。他此前曾將美聯儲的獨立性描述為「必須保護的珠寶盒」。