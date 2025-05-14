特朗普中東行｜Nvidia將向沙特出售1.8萬塊最新晶片　股價急升6%

美國媒體報道，晶片製造商英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）宣布，將向沙特阿拉伯科技企業Humain出售逾1.8萬塊旗下最先進AI晶片。黃仁勳表示，首批付運沙特的會是旗下最先進的GB300 Blackwell晶片。



美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）5月13日報道，陪同美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）出訪中東三國的黃仁勳，在首站沙特阿拉伯出席一個公開活動時公布上述消息。消息一出，英偉達盤中股價一度急升6%，高見$131.22。

據英偉達發布的聲明，黃仁勳在沙特美國投資峰會（Saudi-US Investment Forum）上表示，首批交付Humain的產品包括旗下最新型號的Blackwell晶片，代表由沙特主權基金（Public Investment Fund）控制的Humain，將可以用其建造500兆瓦的AI數據中心。

據報道，黃仁勳由指：「我很高興能來到這裏出席這場盛大開業，Humain的啟航，這確實是一個令人難以置信的願景，沙特阿拉伯應該在貴國建設人工智能的基礎設施，以便你們能夠參與並幫助塑造這項極具變革意義的技術的未來。」

2025年5月13日，沙特阿拉伯利雅德，沙特科技企業Humain行政總裁亞明（Tareq Amin，左）和英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang，右）出席沙特美國投資峰會（Saudi-US Investment Forum）。（X@nvidianewsroom）

與此同時，美國另一間晶片企業超微（AMD）宣布，與Humain達成總值100億美元的合作協議，將在未來五年向Humain提供算力達500兆瓦的AI晶片。

報道指，美國商務部上周宣布將取消前總統拜登（Joe Biden）政府訂立的晶片出口控制機制，並將實施更簡單的規則，預料將有利英偉達和超微向沙特提供先進AI晶片。