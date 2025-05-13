特朗普轉頭就炮轟歐盟：他們對美國「非常不公」

中美經貿會談剛出成果，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）忙不迭把炮口轉向歐盟。在當地時間5月12日的白宮記者會上，特朗普猛批歐盟存在不公平貿易行為，包括對進口美國汽車設置壁壘等。他同時預測，歐盟會在貿易問題上向美國「做出重大讓步」，因為美國「掌握着所有的牌」。



據美媒報道，特朗普在記者會上提到歐盟時說，美歐長期存在的汽車貿易不平衡和限制性政策削弱了美國工業。

「他們（歐盟）對待我們非常不公平。他們賣給我們1300萬輛汽車，而我們幾乎連一輛都沒賣給他們；他們向我們傾銷農產品，我們幾乎無法出口。」說到這，特朗普還指責歐盟一直在「起訴我們所有的公司……Apple、Google和Meta」。

2025年5月12日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮出席新聞發布會時，批歐盟對美存在不公平貿易行為。（Reuters）

不過，特朗普預測，歐盟會「做出重大讓步」，因為美國「掌握着所有的牌」。特朗普還表示，美國人不得不為處方藥支付過高價格，歐盟至少要為此承擔部分責任。

他稱，歐盟一直在不公平地對製藥公司施加「殘酷」壓力，以壓低歐洲的藥品價格，同時拒絕合理分擔企業研發等相關成本。特朗普誓言美國現在準備「扭轉」這種局面，「歐洲將不得不付出更多……而美國將付出更少」。

4月初，特朗普政府宣布對所有歐盟商品加征20%的「對等關稅」，美國還對所有進口到美國的汽車和鋼鋁徵收25%的關稅。儘管特朗普後來宣布對大多數國家暫緩加徵「對等關稅」，但10%的基準關稅和上述25%的關稅在達成協議之前仍然有效。

儘管歐盟多次嘗試與特朗普政府談判以取消對歐洲商品徵收的關稅，但尚未取得突破。

美國「政客」新聞網稱，特朗普的言論與他上周對歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的溫和言辭形成了顯著對比。上周他一度稱讚馮德萊恩 「非常出色」，並說他希望兩人能儘快會面。

儘管特朗普已經會見了許多歐洲領導人，但馮德萊恩尚未確定她與特朗普的會面。馮德萊恩上周表示，只有在有「具體的」貿易方案可供談判時，她才會與特朗普見面。

歐盟方面上周提出了一系列潛在的讓步措施，包括放寬數字監管以及共同努力遏制所謂中國「產能過剩」。歐盟同時威脅，如果談判停滯，將對價值1000億歐元的美國商品徵收關稅。

歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）5月6日表示，在美國對藥品、半導體、關鍵礦產和其他產品進行貿易調查後，美國關稅可能覆蓋歐盟對美出口總額的97%。他強調，這樣的關稅政策是不可接受的，如果美歐談判失敗，歐盟將採取報復措施。

中美公布經貿會談聯合聲明，同意互降關稅。圖為美國財長貝森特會後召開記者會。(Reuters)

特朗普的鷹派貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）譴責這項反擊措施極具挑釁。

美國《紐約時報》早前稱，歐洲央行的一項新研究顯示，隨着特朗普挑起「關稅戰」，歐洲消費者已開始避免購買美國產品和服務，「美國對歐洲產品新徵收的貿易關稅，導致歐洲消費者謹慎對待購物車裏的商品，消費者非常願意主動遠離美國的產品和服務。」

就在特朗普發表上述言論數小時前，中美經貿會談取得成果，遠超市場預期。

5月10日至11日，中美經貿高層會談在瑞士日內瓦舉行，雙方同意在90天內降低關稅，將稅率下調115%。這一消息迅速引起國際社會和市場的高度關注，外界普遍認為，這是世界最大的兩個經濟體在解決貿易爭端過程中邁出的重要一步。

本文獲《觀察者網》授權轉載

