路透社：中國已向4家稀土製造商發放出口許可
撰文：羅保熙
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路透社5月13日引述消息人士報導，專為新能源汽車電機生產磁鐵的包頭天和磁材公司，已在今年4月底獲得出口許可證，向德國大眾汽車（Volkswagen）出口稀土磁體原料。這是自上個月北京對七類中重稀土材料實施出口限制以來，首次批准相關出口申請。
報導稱，出口許可是按供應商的具體客戶逐一發放，目前尚未清楚這4家公司的所有客戶是否都已獲得北京批准。根據其中一名消息人士的說法，目前發放的許可證僅涵蓋歐洲和越南的客戶。
不過，這些出口許可證是在中美兩國周一達成貿易休戰協議之前發放的。有業內人士認為，該協議有可能讓美國買家更容易獲得許可。中美兩國於12日在瑞士日內瓦宣佈，將在接下來的90天內下調關稅，但並未明確是否會同步解除稀土出口管控。
中國商務部日前發佈聲明，承諾將嚴厲打擊鎵、鍺、銻、鎢以及中重稀土等戰略性礦產的走私行為，並將在近期展開專項整治行動。中國央視旗下帳號「玉淵譚天」也在同一天發文稱，稀土出口管制措施仍在執行中。
有分析指，這一系列表態被視為北京有意繼續維持出口限制的信號。也有分析認為，稀土出口限制適用於所有國家，中國政府希望保留這一政策，同時可能為美國買家簡化審批流程。
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