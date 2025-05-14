烏拉圭前總統穆希卡去世　享壽89歲　曾被稱「世界上最窮總統」

烏拉圭總統奧爾西（Yamandú Orsi）5月13日表示，前總統穆希卡（José Mujica）逝世，享壽89歲。這位已故總統生前以簡樸生活方式而聞名，曾被人稱為「世界上最窮總統」。奧爾西在社交平台公布有關消息，感謝穆希卡的貢獻。



穆希卡生於1935年，他10歲時父親去世，從小他就在農場幫母親照顧牲畜。1960年代末，他加入了馬克思主義「圖帕馬羅斯」遊擊隊（Tupamaros），該組織試圖透過搶劫、政治綁架和爆炸來削弱烏拉圭的保守政府。

▼奧爾西懷念穆希卡

1975年，烏拉圭發生軍事政變，軍政府上台後鎮壓了圖帕馬羅斯。穆希卡因而入獄15年，直到1985年國家恢復民主，才被釋放出獄。4年後他和圖帕馬羅斯其他成員組建了人民參與運動黨（MPP），並帶領這個左翼黨派在2009年贏下大選，出任總統。

穆希卡領導下的南美農業小國，在2010年至2015年實現了經濟擴張，還實施了多項改革。比如將墮胎、同性婚姻合法化，並允許大麻娛樂性使用，為全世界開了先河。去年，他確診患上食道癌， 加上他本身患有免疫疾病，令治療更加困難。

2014年5月12日，美國總統奧巴馬（Barack Obama，右）在白宮橢圓形辦公室會晤前歡迎烏拉圭總統穆希卡（Jose Mujica，左）。（Reuters）

拒入住總統官邸 並捐出大部份薪金

穆希卡本人生活簡樸、作風謙遜。2010年到2015年任期期間，穆希卡拒絕入住總統官邸，而是住在首都蒙得維的亞（Montevideo）郊區簡樸的農舍家中，並捐出大部份薪金。

2004年10月31日，烏拉圭蒙得維的亞郊區，共產主義「圖帕馬羅斯」游擊隊前領導人穆希卡（Jose Mujica）在自家農場的花田裏採摘鮮花。（Reuters）

他不穿正式的西裝、不打領帶。人們經常看到他開着福士甲蟲車（Volkswagen Beetle）四處兜風，或者在市中心的餐館裏與辦公室職員一起吃午餐。人們稱呼他「全世界最窮總統」。

但他本人不喜歡這個稱號，他2014年曾對記者表示：「我不是貧窮的總統，窮人是那些需要很多東西的人。我的生活不需要太多（物質）......我過的是我的大多數人民的生活。」