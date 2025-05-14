康城影展｜羅拔迪尼路榮獲終身成就獎　狠批特朗普庸俗總統｜有片

美國傳奇影星羅拔迪尼路（Robert De Niro）5月13日出席第78屆康城影展，他在領取榮譽金棕櫚獎（Honoary Palme d'Or）時不點名批評美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）「庸俗」（philistine）。羅拔迪尼路指：「在我的國家，我們正拼命捍衛曾經被視為理所當然的民主。這影響我們所有人，因為藝術是將人們凝聚在一起的熔爐，就像今晚一樣。藝術探索真理。藝術擁抱多樣性。這就是為什麼藝術是一種威脅。這就是為什麽我們對獨裁者和法西斯主義者構成威脅。」



傳奇影星羅拔迪尼路在康城領取終身成就獎時批評美國總統特朗普：

羅拔迪尼路從另一美國知名影星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）接過終身成就獎後致詞：「美國這位庸俗的總統竟然任命自己為我國最重要的文化機構之一（甘迺迪中心）的負責人。他削減了對藝術、人文和教育的資金和支持。現在他又宣布對美國境外製作的電影徵收100%的關稅。讓我們好好消化一下吧，」

羅拔迪尼路繼續說道：「你不可以為創意標上價錢，但現在卻可以向創意徵收關稅。（You can’t put a price on creativity, but apparently you can put a tariff on it.）這當然是不可接受的。所有這些攻擊都是不可接受的。這不僅是美國的問題，而是全球的問題。就像一部電影，我們不能袖手旁觀。我們必須行動起來，現在就行動。」

羅拔迪尼路指：「人們應該採取行動，不要使用暴力，而是充滿熱情和決心」。

2025年5月13日，法國康城，美國影星羅拔迪尼路（Robert De Niro）出席第78屆康城影展開幕式領取榮譽金棕櫚獎（Honorary Palme d’Or）時發表演說。（Reuters）

羅拔迪尼路其後總結道：「現在是所有關心自由的人應該團結起來，提出抗議並在選舉時去投票。從今晚開始，以及接下來的11天，讓我們在這個輝煌的電影節中，通過擁抱和慶祝藝術來展示我們的力量和承諾。自由、平等、博愛。（註：法國的國家格言）」

現場其後一片掌聲雷動。