康城影展｜羅拔迪尼路榮獲終身成就獎　狠批特朗普庸俗總統｜有片

美國傳奇影星羅拔迪尼路(Robert De Niro)5月13日出席第78屆康城影展,他在領取榮譽金棕櫚獎(Honoary Palme d'Or)時不點名批評美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)「庸俗」(philistine)。羅拔迪尼路指:「在我的國家,我們正拼命捍衛曾經被視為理所當然的民主。這影響我們所有人,因為藝術是將人們凝聚在一起的熔爐,就像今晚一樣。藝術探索真理。藝術擁抱多樣性。這就是為什麼藝術是一種威脅。這就是為什麽我們對獨裁者和法西斯主義者構成威脅。」



傳奇影星羅拔迪尼路在康城領取終身成就獎時批評美國總統特朗普:

羅拔迪尼路從另一美國知名影星里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)接過終身成就獎後致詞:「美國這位庸俗的總統竟然任命自己為我國最重要的文化機構之一(甘迺迪中心)的負責人。他削減了對藝術、人文和教育的資金和支持。現在他又宣布對美國境外製作的電影徵收100%的關稅。讓我們好好消化一下吧,」

羅拔迪尼路繼續說道:「你不可以為創意標上價錢,但現在卻可以向創意徵收關稅。(You can’t put a price on creativity, but apparently you can put a tariff on it.)這當然是不可接受的。所有這些攻擊都是不可接受的。這不僅是美國的問題,而是全球的問題。就像一部電影,我們不能袖手旁觀。我們必須行動起來,現在就行動。」

羅拔迪尼路指:「人們應該採取行動,不要使用暴力,而是充滿熱情和決心」。

2025年5月13日,法國康城,美國影星羅拔迪尼路(Robert De Niro)出席第78屆康城影展開幕式領取榮譽金棕櫚獎(Honorary Palme d’Or)時發表演說。(Reuters)

羅拔迪尼路其後總結道:「現在是所有關心自由的人應該團結起來,提出抗議並在選舉時去投票。從今晚開始,以及接下來的11天,讓我們在這個輝煌的電影節中,通過擁抱和慶祝藝術來展示我們的力量和承諾。自由、平等、博愛。(註:法國的國家格言)」

現場其後一片掌聲雷動。