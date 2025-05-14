習近平會見哥倫比亞總統佩特羅　籲推動雙方經貿關係

中國國家主席習近平今日（5月14日）在北京會見哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro），並舉行會談，雙方還簽署《中華人民共和國政府與哥倫比亞共和國政府關於共同推進絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路建設的合作規劃》。習近平強調今年是中哥建交45周年，稱中方願同哥方共同努力，推動兩國戰略夥伴關係取得更大發展，更好造福兩國人民。



習近平指出，哥倫比亞是拉美重要國家，中方一向從戰略高度和長遠角度看待發展兩國關係。中方願進口更多哥倫比亞優質產品，支持中國企業赴哥投資興業，參與基礎設施建設。

習近平還強調，雙方可進一步拓展風能、新能源汽車、數字經濟、人工智能（AI）等新興領域合作，共同實現綠色低碳轉型。要辦好建交45周年慶祝活動，加強教育、文化、旅遊等領域合作，密切人文交流，夯實兩國友好民意基礎。

佩特羅日前出席在北京舉行的拉美和加勒比國家舉行中拉論壇第四屆部長級會議，哥倫比亞今年還是拉丁美洲和加勒比國家共同體的輪值主席國。

2025年5月14日，中國北京，圖為中國國家主席習近平會見哥倫比亞總統佩特羅，並簽署共同推進「一帶一路」建設合作規劃。（新華社）

習近平強調，中拉合作是南南合作的重要組成部分，順應世界發展大勢和歷史潮流，符合中國和拉美國家共同利益。中拉論壇第四屆部長級會議成功舉行，向世界釋放了共謀發展振興的積極信號。中方願同包括哥倫比亞在內的拉美國家一道，推動中拉命運共同體建設不斷走深走實，更好造福中拉人民。