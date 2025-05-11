習近平訪俄：為中俄雙邊與全球治理注入新動能

2025年5月7日至10日，應俄羅斯聯邦總統普京邀請，中國國家主席習近平對俄羅斯進行國事訪問，並出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典。此次訪問不僅是中俄兩國高層交往的重要事件，更是兩國共同紀念二戰勝利、捍衛歷史真相、維護國際公平正義的重要契機。通過此次訪問，中俄兩國不僅進一步深化了新時代全面戰略協作夥伴關係，更為全球治理注入新動力，為世界和平與穩定作出重要貢獻。



撰文：李勇慧 中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所研究員



共同紀念二戰勝利，捍衛歷史真相

今年是二戰勝利80周年，這場戰爭是人類歷史上一場空前浩劫。中國和蘇聯作為亞洲和歐洲主戰場，為抗擊日本軍國主義和納粹德國付出了巨大犧牲，取得了偉大勝利。習近平主席此次訪問期間，與普京總統共同出席紀念活動，緬懷先烈，捍衛歷史真相。這一行動不僅是對二戰勝利成果的堅定捍衛，更是對那些試圖篡改歷史、抹黑中俄歷史功績行徑的有力回擊。

在聯合聲明中，雙方強烈譴責任何企圖篡改二戰歷史、貶低中俄二戰歷史功績的行為，呼籲國際社會尊重紐倫堡國際軍事法庭和遠東國際軍事法庭確立的基本原則。這些原則是當代國際法和國際秩序的基石，不容撼動。中俄兩國通過共同紀念二戰勝利，也向世界表明維護歷史真相、捍衛國際公平正義的堅定決心。

俄羅斯2025年5月9日舉行慶祝衛國戰爭勝利日活動（Reuters）

深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，為雙邊合作注入新動能

中俄互為最大鄰國，世代友好是兩國關係的特質。通過此訪，雙方進一步深化政治互信，密切戰略協作，不斷夯實合作的社會民意基礎，為中俄關系穩步前行注入澎湃動能。此次訪問期間，中俄兩國元首就雙邊關係和重大國際問題深入交換意見，達成一系列重要共識。兩國元首簽署的聯合聲明為中俄新時代全面戰略協作夥伴關係注入新動能。雙方重申，中俄關系具有獨特戰略價值和強大內生動力，不針對第三方，也不受制於第三方。

中俄雙方將繼續在各領域深化合作，共同應對外部挑戰。中俄合作優勢互補，潛力足、空間大。一系列新舉措將推動兩國各領域合作取得更多實效，比如在能源、農業、航空航天等傳統領域鞏固成果，在數字經濟等新興領域拓展空間，以共建一帶一路和歐亞經濟聯盟對接為平台，構建高標準互聯互通格局，通過發揮各自的優勢，進一步深化利益融合。中俄兩國將繼續推動雙邊貿易平穩發展，深化投資合作，鞏固全面能源合作伙伴關係，提升金融合作水平。

中國國家主席習近平出席俄羅斯衛國戰爭勝利80周年閱兵儀式，與普京一起坐在看台上（Host agency RIA Novosti/Handout via REUTERS）

雙方還將在科技創新、人工智能、數字經濟、電子商務等領域拓展新的合作方向。這些務實合作不僅為兩國經濟發展提供了新的增長點，也為兩國人民帶來了實實在在的好處。中俄一如既往重視人文領域的合作，將繼續加強教育、旅遊、體育、文化、媒體、青年、地方等領域的交流與合作。雙方將通過舉辦文化年、互派留學生、聯合制作影視作品等方式，進一步促進兩國人民的相互了解和友誼。此次訪問期間，雙方還簽署了多項人文合作協議，為兩國人文交流注入了新的活力。

攜手捍衛國際公平正義，推動全球治理體系變革

2025年也是聯合國成立80周年。特殊的時間節點，賦予了此次訪問深刻的歷史意義和時代價值。共同弘揚正確的二戰史觀，維護聯合國權威和地位，維護國際公平正義，同時也對中俄兩國攜手捍衛國際公平正義、推進全球治理體系改革提出了新的要求。中俄雙方簽署了關於全球戰略穩定的聯合聲明，關於進一步加強合作維護國際法權威的聯合聲明。

作為具有全球影響的大國，中俄進一步加強在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊平台的密切協作，反對單邊主義和霸凌行徑，團結全球南方，堅持真正的多邊主義，攜手推動平等有序的世界多極化，和普惠包容的經濟全球化，這也呼應了時代的需求。作為世界主要大國和聯合國安理會常任理事國，中俄兩國肩負着維護國際公平正義、推動全球治理體系變革的重要責任。此次訪問期間，雙方一致強調，將繼續堅定支持以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，反對繞過聯合國安理會實施的單邊制裁和「長臂管轄」。

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京2025年5月8日在克里姆林宮出席簽署聯合聲明儀式（Reuters）

中俄雙方還將共同應對全球性挑戰，在國際訊息安全、氣候變化、恐怖主義、生物多樣性保護等領域加強合作，共同應對全球性挑戰。通過這些努力，中俄兩國不僅為自身發展創造了良好的外部環境，也為世界的和平與穩定作出了重要貢獻。

在當前國際形勢複雜多變的背景下，中俄兩國元首通過互訪，不斷推動中俄關系穩定、健康、高水平發展，中俄關系睦鄰友好，互利合作共贏，為兩國發展振興保駕護航；為地區和全球局勢投下穩定錨和公平秤，承擔起時代賦予的特殊責任，維護全球多邊貿易體制和產業鏈供應鏈穩定暢通，為維護國際公平正義作出更大貢獻。通過此次訪問，中俄兩國不僅進一步深化了新時代全面戰略協作夥伴關係，更為全球治理注入了新的動力，為世界和平與穩定作出了重要貢獻。