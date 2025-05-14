德國取締極右翼組織「德意志王國」　首腦「彼得一世」落網

德國內政部5月13日取締極右翼運動「帝國公民」（Reichsbürger）下屬組織「德意志王國」（Königreich Deutschland）。德國聯邦檢察院發言人表示，組織創始人、自稱「彼得一世」的菲策克（Peter Fitzek）已於被拘留。 該組織反對德國政府的合法性，企圖復辟君主制。



警方周二在德國七個州對「德意志王國」主要成員的住所進行了突襲搜查，並逮捕了四人，包括菲策克。

▼內政部禁止「德意志王國」

此前，內政部長杜布林德（Alexander Dobrindt）表示，該組織約有6000名成員，反對二戰以來德國聯邦共和國的合法性，試圖在德國境內建立一個「反國家」組織，並建立了挑戰法治和司法系統的「犯罪經濟結構」。

杜布林德說：「他們使用反猶太陰謀論來支持他們所謂的權威聲稱。」

2012年，德國極右翼組織「德意志王國」（Königreich Deutschland）創始人彼得·菲策克（Peter Fitzek）在維滕貝格（Wittenberg）東部城鎮「加冕為王」，自稱「國王彼得一世」。（X/ @ULTRAKAERL）

59歲的菲策克於2012年在維滕貝格（Wittenberg）東部城鎮成立了「德意志王國」，並「加冕為王」。檢察院指控，他和另3名疑犯在過去10年間設立了一家銀行、一個醫療保險和退休金計劃、身分證件和一種獨立貨幣。