德國大選｜極右AfD成第二大黨 2名涉納粹風波議員獲重新納入黨團
撰文：劉耀洋
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德國新一屆聯邦議院（國會下議院）選舉2月23日舉行，默茨（Friedrich Merz）領導的聯盟黨得票率最多，贏得大選，極右翼德國另類選擇黨（AfD）則成為國會第二大黨。另類選擇黨新一屆國會黨團（Parliamentary group）25日舉行首次會議，決定不再將同黨當選議員、分別涉及納粹爭議的克拉赫（Maximilian Krah）和黑爾費里希（Matthias Helferich）排除在國會黨團之外。
英國《衛報》25日報道，克拉赫去年6月接受一間意大利媒體採訪時稱「並非所有希特拉的黨衛隊成員都是罪犯」而陷入爭議。
黑赫爾費里希則於2021年當選為國會議員，其後他在一次遭流出的網絡對話紀錄中，宣稱自己是「帶友好面孔的納粹」（the friendly face of the Nazis）而引發眾怒，不過他當時堅稱自己只是在「戲仿」網絡上的左翼人士。
報道稱，2人皆在這次的選舉中當選，其中克拉赫深受年輕男性選民歡迎，甚至在薩克森州（Saxony）的選區贏得最多選票。
黑赫爾費里希則表示，他歡迎獲納入議會黨團的決定，並揚言將在國會為該黨從事「愛國議會工作」。他強調自己身為議會文化委員會委員，希望能夠「用右翼文化政策回應左翼文化鬥爭」。
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