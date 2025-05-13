阿根廷法庭地牢驚見83箱「84年前納粹遺產」　或藏猶太大屠殺秘密

阿根廷重大發現！



阿根廷最高法院11日公開聲明表示，有83個箱子近日在法院的地下室被找到，裏面裝着第二次世界大戰期間，當局沒收的大量納粹物品，時隔84年，如今重見天日。

阿根廷最高法院11日公開聲明表示，有83個箱子近日在法院的地下室被找到，裡面裝著第二次世界大戰期間，當局沒收的大量納粹物品，時隔84年，如今重見天日。（路透社）

阿根廷最高法院11日公開聲明表示，有83個箱子近日在法院的地下室被找到，裡面裝著第二次世界大戰期間，當局沒收的大量納粹物品，時隔84年，如今重見天日。（路透社）

阿根廷最高法院11日公開聲明表示，有83個箱子近日在法院的地下室被找到，裡面裝著第二次世界大戰期間，當局沒收的大量納粹物品，時隔84年，如今重見天日。（路透社）

阿根廷最高法院聲明，根據歷史資料拼湊背景，這83個箱子是在1941年6月20日搭乘日本「南阿丸」汽船，以「外交包裹」運送至阿根廷，由德國駐東京大使館所寄出。當時這一大批貨物引起當局關注，擔心裏面的東西可能會影響阿根廷在戰爭中的中立立場，德方代表還聲稱，這些箱子只是「個人財務」，但阿根廷海關還是產生懷疑。

海關隨機檢查了其中5個箱子，發現箱子內有納粹政權各種宣傳品，還有成千上萬本納粹黨的筆記本，德國駐阿根廷大使館當時要求將這批箱子退回東京，但一名阿根廷法官隨即在同年9月下令扣押沒收全部83個箱子，並移交給最高法院處理，直到1944年阿根廷與軸心國斷交前都沒有明確處置，導致箱子塵封了超過80年。

工作人員上周在整理法院地下室檔案時，無意間發現了這批箱子，對一些標示香檳的木箱子感到好奇而打開來查看。法院聲明指出，一打開其中一個箱子後，就辨識出，其內容意在二戰期間，在阿根廷宣傳希特拉的意識形態。

法院目前已經將箱子搬移至一間安全設施房，並邀請以色列猶太大屠殺博物館參與保存與清點作業，後續專家將研究這些物品，尋找有關大屠殺的的秘密。

事實上，二戰結束後，阿根廷曾經庇護多名納粹高層，包括阿道夫·艾希曼（Adolf Eichmann），他是猶太大屠殺的主要責任人，負責運送猶太人至集中營，被視為納粹「最終解決方案」劊子手。2000年時，時任總統費蘭度德拉魯亞（Fernando de la Rúa）正式為庇護納粹戰犯的歷史道歉。

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