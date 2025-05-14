習近平晤智利總統博里奇　強調落實「一帶一路」加深雙邊合作

中國國家主席習近平5月14日在北京會見智利總統博里奇（Gabriel Boric），他指今年是兩國建交55周年，呼籲加強雙邊關係與各領域經貿合作，落實共建「一帶一路」合作規劃。



習近平強調中方願同智方夯實政治互信，堅持相互尊重、平等相待、互利共贏，加強治國理政經驗交流，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持，維護各自主權、安全、發展利益，加深農林牧漁、產業投資、基礎設施、綠色礦產等領域合作，培育天文、極地、人工智能、生物醫藥、數碼經濟等新增長點。

博里奇日前出席在北京舉行的拉美和加勒比國家舉行中拉論壇第四屆部長級會議，他在訪華期間，還與中國簽署經濟、出版、檢驗檢疫、媒體智庫等領域多項雙邊合作文件。

2025年5月14日，中國北京，圖為中國國家主席習近平會見智利總統博里奇（Gabriel Boric）。（新華社）

習近平表示，中國和智利要不斷豐富兩國全面戰略夥伴關係的時代內涵，打造中拉共同發展樣板、南南合作典範，共同促進人類和平和進步事業。

他還強調，中方支持更多中國企業赴智利投資興業，歡迎更多智利優質產品進入中國市場。雙方要加強文明互鑒，開展好教育、文化、媒體、青年等交流活動，便利人員往來，為兩國關係長遠發展奠定良好社會民意基礎。