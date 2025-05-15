韓朝邊界板門店5月16日重啟特別參觀項目

韓聯社報導，韓國統一部5月15日表示，將於本周五重啟因韓國與朝鮮局勢緊張而被叫停的板門店特別參觀項目。這是該項目時隔1年半以來再次開放。



報導指，統一部官員表示，此次將率先恢復面向統一政策相關人員的特別參觀，面向公眾的普通參觀項目則將視乎日後情況再作安排。首場特別參觀項目的參觀人員為正在接受國立統一教育院統一政策指導者課程培訓的17名學員，包括局長、課長級公務員及公營企業高管。

自2023年7月美軍士兵擅自越境事件發生後，板門店參觀項目已全面中斷。雖然同年11月22日統一部重啟特別參觀，但因政府中止《九一九韓朝軍事協議》部分條款效力，朝方隨即宣佈全面廢棄該協議，並為板門店執勤人員配槍，導致緊張局勢驟然升溫。為安全起見，統一部再於翌月叫停參觀項目。

23歲駐韓美軍士兵特拉維斯．金（Travis King）7月18日參觀板門店非軍事區時，突然在未經授權下越過朝韓邊界，進入朝鮮，相信已被扣留。圖為板門店非軍事區。（Reuters）

此後，聯合國軍司令部主辦的活動與外國人訪問活動雖不時進行，惟統一部面向韓國民眾的參觀項目一直停擺。隨着外國訪客頻繁造訪，要求恢復參觀項目的呼聲不斷高漲。