哈佛面臨特朗普政府「斷糧」重壓 7月起校長減薪25%＋員工凍薪
撰文：官祿倡
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與哈佛大學的對抗不斷升級。校方在日前受削減4.5億美元（約35億港元）的聯邦撥款後，於5月14日表示，將在今年7月1日開始的下一個學年中，削減校長25%的薪水，並且停招新員工，現有員工則面臨凍薪。
哈佛大學現校長Alan M. Garber在去年上任，在新型冠狀病毒疫情期間領導教務的他曾自願減薪25%，校方目前未透露他具體年薪，不過根據哈佛最近幾任校長薪水，年薪約為100萬美元（約780萬港元）。 而校內的90位終身教授則承諾自願減薪10%。
削減資金還令大學不得不縮減甚至取消一些研究項目，此外，部份學院還做出減少購買新電腦、限制餐費，就連租賃的辦公室、博士生名額以及往返穿梭巴士都被削減，已填補研究資金的空缺。
而在另一方面，計劃每年投入5億美元（約39億港元）作為研究經費的校方，還指示學校將在下一個學年中投入至少2.5億美元（約19.5億港元）支持校內的研究項目，Garber則承諾尋找其他資金來源，強調會調整校內財政，以確保有足夠資金來推動關鍵的研究項目。