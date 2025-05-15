哈佛面臨特朗普政府「斷糧」重壓　7月起校長減薪25%＋員工凍薪

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與哈佛大學的對抗不斷升級。校方在日前受削減4.5億美元（約35億港元）的聯邦撥款後，於5月14日表示，將在今年7月1日開始的下一個學年中，削減校長25%的薪水，並且停招新員工，現有員工則面臨凍薪。



哈佛大學現校長Alan M. Garber在去年上任，在新型冠狀病毒疫情期間領導教務的他曾自願減薪25%，校方目前未透露他具體年薪，不過根據哈佛最近幾任校長薪水，年薪約為100萬美元（約780萬港元）。 而校內的90位終身教授則承諾自願減薪10%。

削減資金還令大學不得不縮減甚至取消一些研究項目，此外，部份學院還做出減少購買新電腦、限制餐費，就連租賃的辦公室、博士生名額以及往返穿梭巴士都被削減，已填補研究資金的空缺。

2025年4月29日，美國馬薩諸塞州，圖為哈佛大學內的學生參加集會反對特朗普削減聯邦政府對大學的資助。（Reuters）

而在另一方面，計劃每年投入5億美元（約39億港元）作為研究經費的校方，還指示學校將在下一個學年中投入至少2.5億美元（約19.5億港元）支持校內的研究項目，Garber則承諾尋找其他資金來源，強調會調整校內財政，以確保有足夠資金來推動關鍵的研究項目。