特朗普政府：凍結對哈佛大學任何新聯邦撥款　直到滿足改革要求

美國教育部5月5日宣布，哈佛大學在滿足特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府要求前，將不會獲得任何新聯邦撥款。美國教育部長麥克馬洪（Linda McMahon）5日在致哈佛大學的一封信中表示：「哈佛大學不應再向聯邦政府尋求撥款，因聯邦政府不會提供任何撥款。」特朗普政府的最新措施，顯示白宮與哈佛大學間的矛盾升級。



特朗普此前指控哈佛大學的親巴勒斯坦抗議活動是反猶主義，同時要求哈佛大學禁止多元化、公平與包容性（DEI）政策，進行改革。據CNBC報道，若想獲得新的資助，哈佛大學需與聯邦政府進行談判，並證明其已滿足政府的改革要求。

2025年4月17日，人們在美國麻省劍橋的哈佛大學（Harvard University），參與反對總統特朗普（Donald Trump）及其政府擬吊銷學生簽證的示威活動後準備離開。（Reuters）

哈佛大學上個月拒絕特朗普的多項要求，稱這些要求是對言論自由和學術自由的攻擊。特朗普政府則已凍結對哈佛大學的22億美元撥款，並計劃剝奪哈佛大學的免稅資格。

美國哈佛大學校長加伯（Alan Garber）4月21日在致哈佛社區成員的一封信中表示，校方已在麻省聯邦地方法院對特朗普政府發起訴訟。而在4月22日，美國超150間大學、學院和學校機構的校長發表聯署公開信，譴責特朗普政府越權，對高等教育進行「前所未有的政治干預」。