日本政府擬為分娩費全額埋單　冀鼓勵國民生育

日本政府不斷擴大育嬰津貼吸引日本人結婚生子，但生育率仍連年創新低。基於當前物價高漲，當局研判分娩費也是日本新婚夫婦迎接新生命的絆腳石。為了遏制少子化趨勢，擬推出生子公共保險制度，為日本人生子全額買單。



日本的出生人數在去年跌至72萬零988人，連續九年刷新最低紀錄。由於這個數字也包括居住在日本的外國人的出生人數，統計報告指出，如果是僅限於日本人，出生人數跌破70萬的可能性很大。

為了扭轉趨勢，日本首相石破茂上台後出台《兒童未來戰略》，重點在於優化日本的育嬰環境，以推動日本每個家庭多子化。

星期三（5月14日），日本衛生當局提交報告，要以2026年為目標，將分娩費納入公共保險。目前，當局是發放一次性生子津貼給孕婦，這筆金額在2023年已經提高到50萬日元（約2.67萬港元）。基於物價高漲，婦產科調高住院費，當局認為所提供的生孩津貼已不足以應付。

去年9月，衛生當局成立的孕婦支援對策研究會對1012家婦產科進行的調查顯示，產婦生一個孩子的平均住院費和分娩費為49萬7385日元（約2.66萬港元）。其中，剖腹產子為51萬1299日元（約2.73萬港元），無痛分娩為60萬3338日元（約3.23萬港元）。

2024年11月11日，日本首相石破茂在東京首相官邸舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

該委員會也對要為分娩費估出一個標準額感到困難，因為生孩費用的高低也在於孕婦所選的產院。據悉，日本的婦產科醫院都為孕婦提供優質服務，例如「美容療程」和「孕婦慶功餐」等項目都是生孩的優化配套。

日本國立社會保障人口問題研究所在2021年實施的全國結婚生育調查顯示，日本夫婦不願生育的最主要原因是「養育和教育孩子的費用太高」。

石破政府是基於此，在2024年10月擴大育兒津貼範圍，原本只有養育中小學生的家庭能夠獲得每月3萬日元（約1,604港元）津貼，如今只要孩子未滿18歲都能獲得津貼。東京都知事小池百合子也基於物價高漲，在去年推出每月10萬日元（約5,347港元）育嬰用品津貼。

但是，去年產下一男孩的村本美奈說：「孕婦自費進行健康檢查和保健花費了約20萬日元。此外，養育嬰兒所需的用品、傢俱、雜物等加起來大約要100萬日元。如果加上就診時的計程車費等費用，有100萬日元也不足以應對。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

