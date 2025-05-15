日本埼玉縣車撞人4小童受傷　司機「笑着道歉」後逃逸｜有片

日媒報道，日本埼玉縣三鄉市5月14日下午4時發生車撞人事件，一輛SUV撞向10名放學途中的小學生，導致4名男生受傷，其中1人疑似骨折。據目擊者稱，看到一名50歲左右的男子「笑着道歉」後，就和另一男子駕車離去了。警方表示，截至周四早上仍未捕獲肇事者。



日本放送協會（NHK）報道，警方周三下午4時接報，稱三鄉市有4名六年級小學生放學回家途中被汽車撞傷，後被送往醫院。警方表示1人疑似腿部骨折，另外3人手臂和腿部受輕傷。

根據目擊者提供的行車記錄儀影片畫面，SUV撞到人後有2名男子下車，但不到1分鐘就上車離開了。報警的女性表示，當時孩子們腿上流血，只能靠墻坐着。

2025年5月14日下午4時，日本埼玉縣三鄉市住宅區，有一輛SUV撞向10名小學生，導致4名六年級男生受傷。（目擊者行車記錄儀影片截圖）

另一目擊者則稱看到奇怪一幕：「一名50來歲男子笑着說『對不起』，我沒想到他會逃跑。」

目前，當地警方已經將此案定調為肇事逃逸，並全力搜索肇事車輛的下落與詳細事發經過。