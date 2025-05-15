特朗普貿易戰陰霾下　海外投資者4月淨買入破紀錄8.2萬億日本股債

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的「對等關稅」引發環球金融市場混亂，使日本東京成為「去美元化」交易下的全球避風港，外國投資者在4月買進了破紀錄的日本股票和債券。



日本財政部最新公布的數據顯示，4月份市場極端波動和美元疲軟之際，海外投資者淨買入了8.21萬億日元（約4373.5億港元）的日本股票和債券。

這是自2005年有記錄以來對日本資產的最大單月搶購，比4月份的20年平均水平高出三倍多。

外國投資者的空前購買狂潮包括淨買入255億美元（約1991億港元）的日本股票，為2023年4月以來的最大金額，以及315億美元（約2459億港元）的長期債券，為2022年7月以來的最高金額。

2025年4月7日，日本東京，一名行人路過證券公司外顯示的日經225股票平均指數。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布對日本出口貨品徵收24%的「對等關稅」，對汽車徵收25%的關稅，導致日經平均指數大跌。（Getty）

市場交易員指出，全球投資者在4月份創紀錄地買進日元資產，可能是受到全球央行買進日本政府債券的推動。

野村證券首席外匯策略師後藤雄二向英國媒體表示，投資者買進日本長期債券的數量「顯著超過」季節性趨勢，而且債券和股票同時被搶購的現象尤其特殊。

他說，海外投資者可能因「去美元化」趨勢，將美國資金轉移到日本，並認為日本是一個合理的選擇，因為其市場規模大且相對穩定。

隨着美國和中國本周同意暫緩高額對等關稅90天，市場已趨於穩定，投資者會否繼續搶購日本資產，尚不明朗。

2021年1月30日，圖為位於東京的日本交易所。

在5月9日發布的最新機構投資者月度調查中，美國銀行指出，基金經理幾乎一致認為特朗普政府經濟政策變化的總體影響將使美國出現滯脹。

這項調查是在特朗普宣佈對等關稅後的期間所進行，「做空美元」在當時成為最受基金經理歡迎的交易主題。

不過美國銀行的分析師認為，儘管特朗普的政策引發不確定性，並導致許多人質疑美元的「避風港」地位，但美元在絕對意義上，跟所有可行的替代貨幣相比，「地位仍然保持不變」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

