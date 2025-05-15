哈梅內伊顧問：伊朗願永不生產核武器　換取美國解除制裁

伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的顧問沙姆哈尼（Ali Shamkhani）說，伊朗可能會接受對其核計劃的廣泛限制，以換取解除制裁。



沙姆哈尼星期三（5月14日）接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時表明，伊朗願意承諾永不製造核武器，銷燬可用於製造武器的高濃縮鈾儲備，同意把鈾濃縮至民用所需的低濃度，並允許國際核查人員對整個過程進行監督，以換取立即解除對伊朗的所有經濟制裁。

圖為2025年3月31日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）在德黑蘭參加開齋節祈禱活動。（Reuters）

沙姆哈尼說，伊朗願意與美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府簽署協議，但他批評特朗普一方面聲稱向伊朗伸出橄欖枝，另一方面又威脅伊朗若不接受協議，就會讓伊朗的石油出口變成零。

特朗普此前指伊朗是中東地區「最具破壞性的力量」，並強調美國永遠不會允許伊朗獲得核武器。

2024年9月24日，伊朗德黑蘭，圖為S-300型導彈系統在國防閲兵儀式期間展出。（Reuters）

特朗普星期二（13日）在利雅得一個投資論壇上發表演講，指責伊朗是造成中東不穩定的禍首。他說：「我要跟伊朗達成協議，但如果德黑蘭政府拒絕橄欖枝……我們別無選擇，必須施加極限壓力。」

在這同時，美國星期三宣布對6名個人和12家企業實施新一輪制裁，指他們支持伊朗的彈道導彈計劃，其中包括多家位於中國內地和香港的公司。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

