伊朗同意5.11與美國進行第四輪核談判

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）周五（5月9日）表示，伊朗已同意於周日在阿曼與美國舉行第四輪核談判，並補充說談判正在取得進展。



伊朗與美國4月12日在阿曼首都馬斯喀特舉行了首輪間接談判，這是自2018年5月美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）單方面退出伊朗核協議以來雙方首次正式重啟談判。此後又分別於4月19日和26日舉行了兩輪間接談判。

這張路透社2025年1月15日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型和美國、伊朗國旗。（Reuters）

路透社引述知情人士表示，白宮中東特使威特科夫（Steve Witkoff）計劃參加阿曼會談。他對Breitbart News表示，伊朗已自稱不想要核武器，美國將相信他們的話：「如果他們真的這麼想，那麼其鈾濃縮設施就必須拆除。他們不能再使用離心機。必須把那裏的所有燃料稀釋，然後運往遙遠的地方。如果他們想運行民用項目，就必須轉為民用項目。」

第四輪間接談判原定於5月3日在羅馬舉行，但由於「後勤原因」而被推遲。